雙琴俠網粉將破400萬 名琴相借星國音樂廳演出

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）慶祝YouTube頻道訂閱數即將突破400萬，古典音樂網紅雙琴俠（TwoSet Violin）選擇與琴商出借的2把史特拉底瓦里名琴，一同回到實體音樂廳，他們將與新加坡交響樂團舉行音樂會，並做現場實況轉播。

雙琴俠目前人在新加坡排練，今天接受中央社越洋專訪時表示，拿到兩把名琴時，一試音下去兩人都「超爽的！」楊博堯（Brett Yang）表示，作為一名小提琴家，能夠與專業的交響樂團跟和史特拉底瓦里名琴一起演奏，「就像夢想成真。」陳韋丞（Eddy Chen）則開玩笑說：「還不回去了。」

在琴商塔里西奧基金會（Tarisio）支持下，雙琴俠借了2把史特拉底瓦里名琴，這兩把琴都是製造於1708年，也是製琴史上公認「黃金年代」製作的琴，一把是「皇后卡特琳娜」（Empress Caterina），另一把是「攝政王」（Regent Superb），每把價值超過1000萬美元（約合新台幣3億2千萬）。

楊博堯表示，今年4月他們受邀參觀塔里西奧基金會（Tarisio），拍攝影片，原以為就這樣結束，沒想到接到基金會電話願意主動借琴給他們演出，這讓兩人內心彷彿種樂透般的喜悅。

楊博堯將演奏「皇后卡特琳娜」（Empress Caterina）名琴，他形容這把琴「外向與優雅兼具，還有一點我非常喜歡的前衛和俏皮感，尤其是在高音域和低音域。」楊博堯說，因為一直在探索這把琴的各種可能性，「有時我甚至忘記我已經演奏跟練習一整天了。」

陳韋丞則將演奏名為「攝政王」（Regent Superb）的史特拉底瓦里名琴，這把小提琴以前由烏克蘭小提琴家大衛．約瑟福維茲（David Josefowitz）所有，「這把琴充滿深度與複雜性，它會引導我去嘗試不一樣的演奏技巧，就像琴裡面有另一個世界，讓我很想一直了解。」

「雙琴俠」（TwoSet Violin）由音樂網紅澳籍台裔小提琴家楊博堯（Brett Yang）與陳韋丞（Eddy Chen）組成，兩人是補習班認識的好友，一開始都先在交響樂團專職工作，邊拍影片。2016年末，楊博堯與陳韋丞兩人分別辭去雪梨交響樂團及昆士蘭交響樂團的職務，專職以「雙琴俠」組合拍攝影片及舉行演出。

2020年和2021年，雙琴俠拍攝影片向全球觀眾現場直播柴可夫斯基「小提琴協奏曲」和西貝流士「小提琴協奏曲」，分別慶祝他們達成200萬和300萬粉絲訂閱。今年為了慶祝訂閱人數到達400萬，雙琴俠決定虛實整合，將慶祝活動搬進實體音樂廳，結果音樂會門票不到2分鐘就賣完。原本票價是最高199美元（約6380元新台幣），現在在網路上有樂迷願意以1489美元（約新台幣4萬7000元）購買，也讓兩人大感驚訝。

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音樂會上將可以看見這兩個大男孩少見認真的模樣，楊博堯將演奏孟德爾頌「小提琴協奏曲」，楊博堯與陳韋丞將一起演奏巴赫為2把小提琴和樂團所寫的「D小調協奏曲」，由新加坡交響樂團副指揮魯道夫‧巴雷茲（Rodolfo Barraez）擔任指揮，但兩人也有伏筆，「我們一定會有梗，希望大家都給古典音樂一個被認識與被喜愛的機會。」

音樂會將於新加坡時間11月16日晚間7時30分舉行（台灣同時區），地點在新加坡維多利亞音樂廳，同步將於新加坡交響樂團臉書粉絲專頁以及雙琴俠頻道https://www.youtube.com/twosetviolin 直播。（編輯：屈享平）1111105