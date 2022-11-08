蔣永學、博佳佳摘台法文化獎 陳郁秀獲特別貢獻獎

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（中央社記者王寶兒台北8日電）台法文化獎今天公布第26屆得獎者，得主包含資深鋼琴家陳郁秀、德國譯者蔣永學（Thilo DIEFENBACH）及國立陽明交通大學副教授博佳佳（Charlotte POLLET），其中陳郁秀獲「台法特別貢獻獎」。

文化部今天發布新聞稿表示，陳郁秀長期為台法交流的付出，使她成為榮獲最多法國榮譽的台灣人，包含法國國家功績勳章軍官勛位（1996）、榮譽軍團勳章騎士勛位（2008）與藝術及文化勳章軍官勛位（2009）等。

陳郁秀獲有巴黎國立高等音樂舞蹈學院最高級演奏家文憑（首獎），返台後擔任國立台灣師範大學音樂系教授，推廣法國古典音樂；接任師大藝術學院院長後，更促成視覺藝術與工藝的交流，並推辦創建法語學程。

蔣永學則是德國科隆大學博士，目前任職於柏林聯邦公職機構，中文造詣深厚，自2009年起開始研究台灣文學史，翻譯並撰寫大量關於台灣與台灣文學的文章，發表於德國東亞文學雜誌（Hefte fur Ostasiatische Literatur），之後成為此期刊副編輯，另曾著有「戒嚴：台灣文學選集」、「白色的思念–鄭烱明詩選」、「天海之間」等。

文化部表示，在普世稱呼蔣永學為漢學家的同時，他卻更驕傲的認定自己是一名「台學家」。

博佳佳為法國巴黎第七大學科學哲學與科學史博士、國立台灣師範大學數學教育博士，在台灣定居15年，已獲有台灣籍，近年來發起一年一度的「哲學週」活動，並成立非營利組織PhiloZokids，努力將兒童哲學啟蒙教育轉化為適合台灣的版本。

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台法文化獎自1996年起由文化部（前文建會）與法蘭西學院人文政治科學院共同辦理，評審會議由台法雙方逐年輪流於台北及巴黎召開，本屆由文化部長李永得與甫獲總統府大綬卿雲勳章的法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）及評審團於台北共同選出得獎者。

文化部期待，藉由台法文化獎持續激勵深耕台法、台歐文化交流且卓然有成的單位或人士，以促進雙邊更多面向的文化合作與交流。第27屆台法文化獎即日起收件。（編輯：張芷瑄）1111108