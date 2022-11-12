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台灣戲曲中心虎獅派對 北中南陣頭大匯演

2022/11/12 18:42（11/12 19:01 更新）
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「2022鬥陣趣：虎獅派對」12日在台北熱鬧登場，包括北、中、南各地歷史悠久的27組獅虎陣頭齊聚一堂，展現精彩技藝。圖為高雄五甲龍成宮獅陣。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月12日
「2022鬥陣趣：虎獅派對」12日在台北熱鬧登場，包括北、中、南各地歷史悠久的27組獅虎陣頭齊聚一堂，展現精彩技藝。圖為高雄五甲龍成宮獅陣。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月12日
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（中央社記者邱祖胤台北12日電）由國立傳統藝術中心主辦的「2022鬥陣趣：虎獅派對」，今天在台灣戲曲中心熱鬧登場，包括北、中、南各地歷史悠久的27組獅虎陣頭齊聚一堂，展現精彩技藝。

文化部長李永得致詞時表示，陣頭文化是台灣這塊土地上長出來、自發性，非常美的文化及藝術表演形式，近年因社會變遷面臨轉型困難，急需政府以更大力道支持，文化部自2年前開始推動陣頭文化振興，期盼延續、傳承此重要傳統文化。

李永得強調，文化部會持續與民間各陣頭、協會、宮廟及學者專家等共同努力，提升傳統戲曲地位，鬥陣趣活動一定會每年持續辦理，讓台灣最美的文化永續傳承。

連續兩天的「2022鬥陣趣：虎獅派對」活動，由台北藝術大學文化資源學院院長林承緯策展，戶外匯演自上午10點延續至晚間7點30分，難得一見的經典舞獅團隊齊聚一堂，接力演出；10點30分展開踩街遊行，12頭猛虎雄獅威風出巡，自台灣戲曲中心遶境至芝山巖惠濟宮廟前展演請神，以士林為核心，為眾生驅瘟蕩疫、祈願平安；現場另有創意市集，囊括各種療癒美食與手作體驗。

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下午於大表演廳舉行的室內演出暨贈旗儀式，由藝人許效舜、NONO擔任主持，開場為國光劇團「五福靈官」，5位天界靈官下凡除煞祈福，揭開序幕，接著台灣龍獅藝陣聯誼會「祥獅戰鼓鬥陣趣」，醒獅動感演出；台北藝術大學舞蹈學院亦受邀演出「鬥狻狔」舞作。

第2日戶外匯演及市集將自上午11點至下午5點，由藝人許效舜及NONO主持，與台灣龍獅藝陣聯誼會13團陣頭演出。（編輯：屈享平）1111112

由國立傳統藝術中心主辦的「2022鬥陣趣：虎獅派對」，12日在台灣戲曲中心熱鬧登場，文化部長李永得（右）與傳藝中心主任陳悅宜（左）一同為本次主角虎獅「點睛」。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月12日
由國立傳統藝術中心主辦的「2022鬥陣趣：虎獅派對」，12日在台灣戲曲中心熱鬧登場，文化部長李永得（右）與傳藝中心主任陳悅宜（左）一同為本次主角虎獅「點睛」。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月12日
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