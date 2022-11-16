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首頁 / 文化

響應國際兒童人權日 人權館故事劇場探討霸凌

2022/11/16 09:20
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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）響應11月20日國際兒童人權日，國家人權博物館推出「健康、和平、好未來！」系列活動，透過講座、電影放映與劇場表演，探討霸凌等議題，希望大家關心兒童及青少年人權議題。

國家人權博物館發布新聞稿表示，全球在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及烏俄戰爭的陰霾籠罩下，顯現弱勢地區兒童教育資源的短缺；戰爭也讓許多兒童被迫與親人分離、失去庇護等困境，兒童及青少年人權議題應獲得更多關注與重視。

迎接國際兒童人權日，國家人權博物館將推出「繪本講座」，透過繪本故事及製作「權利宣言」小卡，勇敢為自己的權利發聲；人權館也將放映「偷畫男孩」電影，了解二戰時期納粹如何影響著不同世代的德國人民。

「故事劇場」則邀請頑書趣工作室演出「爺爺的皮箱」，以二戰時期流落異鄉的日本人蜂谷彌三郎故事，探討覇凌、人權與親人間難以割捨的思念與遺憾。

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人權館人員今天向中央社記者表示，2022年國際兒童人權日活動不僅希望從繪本、電影、劇場等不同的角度，重新認識戰爭及疫情對兒童及青少年的衝擊，更期望帶領大眾共同思考與描繪兒童的前景與未來，傳達兒童權利不只有生存平等權，鼓勵並尊重兒童及青少年自由地表達意見及社會參與。

人權館各項活動開放線上報名（https://reurl.cc/zNDvG7），更多報名及主題活動資訊請上「國家人權博物館」官網查詢（https://www.nhrm.gov.tw/）。（編輯：卞金峰）1111116

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