噶瑪蘭族「香蕉絲編織」 文總「匠人魂」全紀錄

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）在行政院原住民族委員會等單位協助下，文化總會「匠人魂」以84歲的藝師嚴玉英為主角，拍攝最新影片「織下我們的名字」，記錄原住民「噶瑪蘭族」一度失傳的「香蕉絲編織」技藝。

文化總會今天發布新聞稿表示，噶瑪蘭族推動香蕉絲編織技藝振興，由部落的三位祭師Abi（朱阿比）、Ibay（潘烏吉）與Ayok（潘阿玉），從記憶中一步步取出香蕉絲編織的知識與技術，並教授給族人們。

在編織過程中，噶瑪蘭族從「採收」、「刮取纖維」、「分線」、「接絲線」、「捆線球」到「整經」，最後才能在地織機上織布，過程繁複且凡事都要自己動手，但族人們依舊努力不懈，堅持復甦這項傳統文化。

1987年起，已故「噶瑪蘭族之父」偕萬來為推動噶瑪蘭族正名，走訪宜蘭、花蓮找尋偕姓親族歷史，建置噶瑪蘭族資料、母語教材，並鼓勵族人重新學習香蕉絲織布工藝，直到2002年，噶瑪蘭族正式成為台灣第11個原住民族，也成功找回香蕉絲編織這項傳統技藝。

現今84歲的藝師嚴玉英，是偕萬來的遺孀，也是當時香蕉絲編織工藝復振行動一員。嚴玉英在「匠人魂」影片中，娓娓道來香蕉絲織布技藝，強調「不認真一點，就徹底消失」的重要性。

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文總秘書長李厚慶表示，「匠人魂」一直都很希望把各行各業的甘苦及精神，傳遞給國人及世人，也透過不同縣市、族群、職業所呈現的文化現象，把珍貴的文化資產透過影像保存下來，希望讓世界從台灣的職人精神，看見並認識台灣的美好與多元。

文總自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，走訪全國各地，在文化部支持下至今累計完成39支、觀看人次達500萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版本，向世界傳遞台灣的匠人精神。影片即日起可於文化總會的臉書專頁等社群平台、YouTube頻道觀賞。（編輯：張芷瑄）1111116