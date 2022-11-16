更多編輯台推薦新聞：
地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
吐瓦魯憂沉入太平洋 擬建元宇宙數位國家複製島嶼保存文化
首頁 / 文化

噶瑪蘭族「香蕉絲編織」 文總「匠人魂」全紀錄

2022/11/16 13:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北16日電）在行政院原住民族委員會等單位協助下，文化總會「匠人魂」以84歲的藝師嚴玉英為主角，拍攝最新影片「織下我們的名字」，記錄原住民「噶瑪蘭族」一度失傳的「香蕉絲編織」技藝。

文化總會今天發布新聞稿表示，噶瑪蘭族推動香蕉絲編織技藝振興，由部落的三位祭師Abi（朱阿比）、Ibay（潘烏吉）與Ayok（潘阿玉），從記憶中一步步取出香蕉絲編織的知識與技術，並教授給族人們。

在編織過程中，噶瑪蘭族從「採收」、「刮取纖維」、「分線」、「接絲線」、「捆線球」到「整經」，最後才能在地織機上織布，過程繁複且凡事都要自己動手，但族人們依舊努力不懈，堅持復甦這項傳統文化。

1987年起，已故「噶瑪蘭族之父」偕萬來為推動噶瑪蘭族正名，走訪宜蘭、花蓮找尋偕姓親族歷史，建置噶瑪蘭族資料、母語教材，並鼓勵族人重新學習香蕉絲織布工藝，直到2002年，噶瑪蘭族正式成為台灣第11個原住民族，也成功找回香蕉絲編織這項傳統技藝。

現今84歲的藝師嚴玉英，是偕萬來的遺孀，也是當時香蕉絲編織工藝復振行動一員。嚴玉英在「匠人魂」影片中，娓娓道來香蕉絲織布技藝，強調「不認真一點，就徹底消失」的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文總秘書長李厚慶表示，「匠人魂」一直都很希望把各行各業的甘苦及精神，傳遞給國人及世人，也透過不同縣市、族群、職業所呈現的文化現象，把珍貴的文化資產透過影像保存下來，希望讓世界從台灣的職人精神，看見並認識台灣的美好與多元。

文總自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，走訪全國各地，在文化部支持下至今累計完成39支、觀看人次達500萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版本，向世界傳遞台灣的匠人精神。影片即日起可於文化總會的臉書專頁等社群平台、YouTube頻道觀賞。（編輯：張芷瑄）1111116

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族