紀念吉他演奏家呂昭炫 台灣音樂館舉辦樂展

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）台灣音樂館收藏已故吉他演奏家呂昭炫的手稿與吉他，將舉辦「呂昭炫樂展」，邀請8名吉他演奏家聯手呈現呂昭炫代表作「楊柳」等曲目，將呂昭炫一生重要作品介紹給當代樂迷。

傳藝中心台灣音樂館發布新聞稿表示，呂昭炫是台灣具代表性的吉他演奏家及作曲家，曾代表台灣赴日參加世界吉他演奏會議，這也是台灣首次參與世界性吉他會議；會議中發表的「楊柳」、「故鄉」成為台灣吉他學子必學的曲目之一，奠定了呂昭炫在吉他領域的影響力。

呂昭炫出生於1929年，家境優渥，父母親支持他學吉他。中學時呂昭炫經常一到學校就開始吃便當，吃到中午正好吃完，他就溜回家練吉他，快到上課趕快又回到學校。

呂昭炫19歲開設「呂昭炫吉他教授所」，開始教授吉他音樂，終身都在吉他演奏、教學與創作中渡過，從各大專院校吉他社教到救國團及功學社山葉吉他教室，教導過學生破萬。2017年以88歲高齡辭世。

傳藝中心表示，希望透過音樂會演出，將呂昭炫靜態的樂譜轉化為動態的表演，透過不同演奏家的呈現，讓作曲家的樂曲繼續傳承。

「呂昭炫樂展」內容由鋼琴家劉富美以及呂昭炫兒子呂永信共同策畫。劉富美是呂昭炫的外甥女，她表示，從小就常常在家庭聚會中與呂昭炫有音樂交流與演出。

呂永信表示，他回憶父親曾說「自己的作品雖然都是一些小品，卻也是多年來、從事作曲的一些成果，想把它們奉獻給古典吉他界。我衷心期盼，對所有走上這條路的人，會有所幫助與啟發」。

呂永信挑選了許多風格不同的曲目，希望將他父親一生的音樂結晶分享給喜好吉他的聽眾。

音樂會將由現任台灣吉他學會理事長柯懿芳揭開序幕，吉他演奏家季廷恩、邱懷萱、蔡世鴻、邱昱蓉、劉士堉、柯懿芹、張益授輪番上陣，以獨奏、重奏語雙三重奏等演出形式，呈現呂昭炫的吉他樂作。

「呂昭炫樂展」音樂會將於11月26日舉行，地點在台灣戲曲中心小表演廳。（編輯：管中維）1111117