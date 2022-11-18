音樂劇「我在詐騙公司上班」 幽默諷刺職場文化

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）由同名台漫改編的音樂劇「我在詐騙公司上班」進入演出第二週，劇情幽默諷刺社會現象與職場文化，原著作者謝東霖看完後推薦「如果觀眾覺得不好看，可以直接把我漫畫燒掉！」

導演蘇昱瑋在果陀劇場發布的新聞稿中表示，音樂劇與漫畫版本最大的不同在於音樂劇調高親情及愛情的比例，漫畫中無厘頭搞笑也轉化成音樂劇有趣詞彙，讓觀眾更加容易進入劇情，感受音樂劇帶來的原著趣味。

音樂劇「我在詐騙公司上班」劇情講述一名大學剛畢業的職場新鮮人，求職誤入詐騙公司，儘管百般不願意，才發現這個人騙人世界充斥的謊言與騙術，彷彿沒有對錯是非。就在女主任精心調教下，不會騙人的菜鳥成為天選詐騙職人，試圖追求真愛逆轉勝。

蘇昱瑋指出，「我在詐騙公司上班」音樂很當代，11首歌曲結合流行樂、抒情樂及饒舌，「強化語言的力量。」在舞蹈上加入爵士、街舞等元素，透過肢體傳達微妙情感，放大角色的心境與情緒。

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編劇也是歌曲作詞人張元表示，這個世界充滿荒謬的真實，「而音樂劇裡的絕對荒謬，卻可以帶來意外的真實。」希望將嚴肅指控說教轉化成使人發笑的輕鬆譏諷，希望能在這齣帶有悲傷色彩的喜劇中，帶給觀眾一點點寬慰。

果陀劇場音樂劇「我在詐騙公司上班」自即日起在台北水源劇場演出，直到11月27日，主角包括楊奇煜、辰亞御、徐浩忠、王國讚及張雅筑等。2023年3月起將舉行全台巡演。（編輯：戴光育）1111118