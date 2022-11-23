「崩-無盡之下」舞作 探討身心耗盡症候群

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）台灣舞蹈家李貞葳與匈牙利獨立藝術家法庫亞．佐坦共組舞團LEE\VAKULYA，將推出首部國際共製舞作「崩-無盡之下」，以身心耗盡症候群為核心，探討社會對精神健康議題避而不談的現況。

國家兩廳院今天發布新聞稿表示，李貞葳與法庫亞．佐坦從2016年創團合作至今，在創作上持續關注身體與所處的社會環境如何互動連結，新作「崩-無盡之下」從李貞葳與法庫亞．佐坦2人先後在經歷身心耗盡症狀後，以此為起點關照自身與他人的創作。

LEE\VAKULYA舞團透過新聞稿表示，當人們身為高壓倦怠社會的一分子，這樣的情況不該被視為禁忌、獨自面對，希望透過「崩-無盡之下」呈現問題並提出討論。

舞團主張，「這個創作並不是僅以身心耗盡症候群（burnout syndrome）為中心，也不只是針對這個症狀，而是還有許多其他與我們的經歷、日常相關的元素。」

「崩-無盡之下」舞作以3人即形成小型社會的隱喻，運用身體與重心的糾纏，在手勢、觸覺和動作不斷變換下，以力量驅動肢體，探討人心敏感又脆弱的精神狀態。舞作結合聲音設計與舞台裝置，映照出內在的自我，與觀眾一同探索在此狀態的拉扯與衝擊。

李貞葳表示：「我希望能做到，讓觀眾不只是看了有情緒，而是讓他們也有身體的同感。」

李貞葳近年與法庫亞．佐坦多次受邀於比利時、荷蘭、義大利、德國、英國、美國、以色列與韓國等地巡演，其中「不要臉」與2021作品「共狂」入圍台新藝術獎。

2022秋天藝術節壓軸節目「崩-無盡之下」將於11月25日至11月27日演出，地點在國家劇院實驗劇場。（編輯：張芷瑄）1111123