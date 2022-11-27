藝術家進駐工研院成果展 探索科技藝術新火花

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（中央社記者王寶兒台北27日電）文化部委託工研院執行「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」，徵選6名藝術家進行實驗創作計畫，即日起以「潛行試驗」為主題舉行線上成果展，展示藝術、科技新火花。

文化部發布新聞稿表示，今年財團法人工業技術研究院開放共享技術研發、跨域產業資源，引介現有的成熟技術，包括智慧機器人、AI影像辨識、高精密LED／透明顯示器、智慧語音辨識與合成、新媒體與感測傳播技術、AR／VR虛實製作等，提供互動性更高的科藝技術合作機會。

在藝術家進駐工研院6個月期間，工研院也安排團隊前往產業內部參訪，包含達明機器人、台達電智慧顯示科技沉浸式實驗室、LED次世代虛擬攝影棚等，藝術家可參觀外部實驗室，深度了解產業動態與進程。

6組科藝實驗計畫包含張晏慈「幻象複本—跨域展演與交流實驗計畫」、王永安「歪樓烏托邦」、吳宜樺「阿萊夫計畫」（Aleph project）、謝瀞瑩「幻聲態（Dis）embodiment in Tenses：虛擬身體演奏方案」、蔡寧「小劇場」（Monologue）、吳修銘「公共場所人流監測與氛圍軟化之即時智慧影像音樂系統」，分別與智慧影像分析實驗室、智慧機器人實驗室、透明顯示虛實融合互動實驗室、智慧語音實驗室等合作。

其中，張晏慈與工研院共同研發「智慧多向感測虛實顯示自走車」，以表演形式結合自身家族故事發想，串聯觀眾、科技裝置、舞者之間新的觀看體驗；吳宜樺則關注戰爭時代下的攝影師，嘗試以機器人的視覺來換位思考、解構沈浸電影視角，重新定義戰爭歷史、觀看、記憶與他者的變體。

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文化部表示，今年6件進駐實驗計畫及進駐藝術家，相較以往更具有明確進駐目的與技術應用規劃，更針對4大主題實驗室的實驗技術與應用層次，不斷嘗試科技與藝術共創的可能。本次科藝共創成果也獲邀參加2022文化部x桃園科技藝術節、2022台北白晝之夜、台灣國際光影藝術節、大台北藝術節等展演活動。

「潛行試驗」線上成果展即日起於網站（https://artsatitri.culture.tw）展出至2023年9月30日。（編輯：陳清芳）1111127