國美館推紀錄片、專書 保留台灣藝術史

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111年度「家庭美術館–美術家傳記叢書」暨「台灣傑出藝術家影音紀錄片」新書、影音聯合發表記者會6日在台北舉行，文化部長李永得（右2）出席，親自贈書感謝藝術家梁秀中（左2）、陳正雄（右）等人在藝術領域的貢獻。中央社記者王騰毅攝 111年12月6日

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（中央社記者王寶兒台北6日電）已故藝術家黃土水雕塑作品「甘露水」去年現身，國美館今年透過藝術家紀錄片計畫，進一步挖掘黃土水生平，而除黃土水外，也透過專書、紀錄片等方式描繪14名台灣藝術家故事。

國立台灣美術館今天下午於台博館南門園區舉行111年度「家庭美術館－美術家傳記叢書」暨「台灣傑出藝術家影音紀錄片」新書、影音聯合發表記者會。

文化部長李永得致詞表示，重建藝術史對台灣非常重要，若能透過傳記專書、影像紀錄，將每一名藝術家的足跡、思考、思想、風格記錄下來，不只讓研究者有豐厚資料，同時也能傳諸後世。

今年10本藝術家傳記叢書，包括賴明珠著「清妍．鶴苑．陳永森」、江明親著「蒔光．漆韻．王清霜」、陳長華著「中道．常新．謝棟樑」、蕭瓊瑞著「歡愉．抽象．陳正雄」、陶文岳著「翻轉．能量．鐘俊雄」、楊永源著「南方．彩度．簡嘉助」、黃冬富著「優雅．傳神．梁秀中」、潘襎著「民藝．躍動．林智信」、蘇瑤華著「母樹．藝動．蕭麗虹」、林翰君著「王者．大器．黃銘哲」。

5部藝術家影音紀錄片則包含「雕塑福爾摩沙－黃土水」、「殺墨客－洪根深」、「戇拙的華美－吳昊」、「晃動的視界－夏陽」及「心象幾何－霍剛」。

其中，影音紀錄片製作團隊代表林慧珍表示，紀錄片製作期間，團隊努力克服限制，在東京、上海、台灣等地拍攝並獲得來自各方的專家協助，從台灣首名入選帝展、留下「甘露水」的藝術家黃土水，到影響藝壇深遠的吳昊、霍剛等藝術家，團隊於拍攝過程也深受感動，希望讓人欣賞到台灣藝術家的努力不懈。

審查委員代表李欽賢表示，黃土水百年前入選帝展，百年過去，台灣美術持續活絡，不斷有藝術家出生、成長，從今年藝術家傳記叢書中，也可見除中壯輩的書寫學者持續活躍，也有不少年輕寫作者加入其中。

國美館長廖仁義形容，籌劃「家庭美術館－美術家傳記叢書」及「台灣傑出藝術家影音紀錄片」過程中，像是他在追趕藝術家，偶爾則是藝術家追趕著他，「有這麼多藝術家追趕著我，我感到驕傲。」至今國美館已累積台灣藝術家161冊傳記及56部紀錄片，未來也將持續努力。（編輯：張雅淨）1111206

國立台灣美術館111年度「家庭美術館──美術家傳記叢書」暨「台灣傑出藝術家影音紀錄片」新書、影音聯合發表記者會6日在台北舉行，文化部長李永得（左）出席，贈送紀錄專輯給藝術家霍剛（右）。中央社記者王騰毅攝 111年12月6日

國立台灣美術館6日在台北發表111年度「家庭美術館–美術家傳記叢書」暨「台灣傑出藝術家影音紀錄片」，文化部長李永得出席表示，重建藝術史對台灣非常重要，若能透過傳記專書、影像紀錄，將每一名藝術家的足跡、思考、思想、風格記錄下來，不只讓研究者有豐厚資料，同時也能傳諸後世。中央社記者王騰毅攝 111年12月6日

111年度「家庭美術館──美術家傳記叢書」及「台灣傑出藝術家影音紀錄片」透過不同形式各自描繪14名台灣藝術家的故事，文化部長李永得（右3）6日在台北出席發表會，感謝藝術家梁秀中（左3）、陳正雄（右2）及林智信（右）等人為藝術付出貢獻。中央社記者王騰毅攝 111年12月6日

文化部長李永得（前）6日到台博館南門園區，出席國美館111年度「家庭美術館–美術家傳記叢書」暨「台灣傑出藝術家影音紀錄片」新書．影音聯合發表記者會，向現場與會貴賓揮手致意。中央社記者王騰毅攝 111年12月6日