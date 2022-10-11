甘露水紀錄片 入選阿姆斯特丹國際紀錄片影展

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（中央社記者王寶兒台北11日電）台灣前輩藝術家黃土水創作的台灣首座裸女雕塑「甘露水」，歷經逾半世紀，去年回歸大眾視野。黃邦銓、林君昵執導「甘露水」紀錄片，入選2022阿姆斯特丹國際紀錄片影展。

國立台北教育大學北師美術館去年響應台灣文化協會創立百年，由總策畫林曼麗召集美術、文學、戲劇、歷史學者組成策展團隊，推出「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展，展品中最具傳奇性的，莫過於超過半世紀未曾出現在大眾視野的大理石雕塑「甘露水」。

黃土水是首名負笈日本東京美術學校研習現代雕塑的台灣藝術家，並以「蕃童」成為首位入選日本帝國美術展覽會（簡稱帝展）的台灣人，「甘露水」同樣入選帝展，刻劃一名東方少女的身體與姿態，從蚌殼中昂首前進，宛如從黑暗走向光明。

北師美術館今天透過臉書粉絲專頁表示，黃邦銓、林君昵共同執導拍攝的紀錄片「甘露水」，由16mm膠卷拍攝，財團法人福祿文化基金會贊助，曾於「光」展覽中放映，如今入選2022阿姆斯特丹國際紀錄片影展，並將在Luminous單元進行國際首映。

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「甘露水」紀錄片中，黃邦銓、林君昵透過重重追索，試圖探究當時「甘露水」從1921年入選第3屆帝國美術展覽會後，歷經返台、被棄置、張家保護封藏，直到由林曼麗率領的北師美術館團隊尋得，並展開修復與展覽計畫的百年旅程。

北師美術館表示，「甘露水」紀錄片受廣大迴響，林君昵、黃邦銓也正在籌備將其發展成電影長片，更深入黃土水的日本求學經歷，以及白色恐怖時期的相關議題，期待日後和大家在戲院相見。（編輯：張芷瑄）1111011