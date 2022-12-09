推動永續 「25個社區營造的實踐之路」新書出版

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文化部長李永得（前左3）9日在台北出席「風土再造 看見地方的光：25個社區營造的實踐之路」新書出版會，盼將社造推動過程中多元面向的案例，以故事讓民眾更加理解何謂社造，更讓所有團隊藉此互相學習分享，推動社造永續發展。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月9日

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）透過案例分享感受社區營造帶來的美好，「風土再造 看見地方的光：25個社區營造的實踐之路」新書出版，文化部長李永得到場致詞時說支持，希望透過這本書推動社造的永續發展。

李永得今天在新書發表會上表示，在台灣社區營造邁入30年的此刻出版專書，盼將社造推動過程中多元面向的案例，以故事讓社會大眾更加理解何謂社造，讓所有的團隊藉此互相學習、分享、觀摩，推動社造永續發展。

李永得也表示，國發會於2019年啟動的「地方創生元年」，希望在30年社區營造的基礎之上，進一步讓社區資源吸引年輕人返鄉、創造更多就業機會，進而提升地方產值，「地方創生一定要和社區營造緊緊結合」。

李永得強調，「社區營造一定會永遠繼續」，因社區營造永遠是社區發展非常重要的基本動力。今年的專書是個開始，文化部未來也將持續出版，期盼「有更多精彩的故事可以發生，讓社區更加蓬勃」。

文化部今天發布新聞資料表示，「風土再造 看見地方的光：25個社區營造的實踐之路」一書，匯聚全台25個社區、數百名夥伴，對社區營造的行動藍圖與實踐經驗，以社區共同體意識為出發點，在文化、景觀、產業、教育、藝術、照顧及生態永續等各個面向，凝聚社區民眾向心力。

書中提及桃園「日日田職物所」把博物館、社區、廟宇與青年四方角色串起來，透過與居民共學共創的過程，保存、展演多元的地方特色。

台南市北區大港里受到登革熱疫情侵襲，激發社區居民產生危機意識，種植香草、生產製造香草產品來驅蚊，進而創立自有品牌，成為台灣第一家由社區協會為股東的閉鎖性社企股份有限公司，創造出另類的地方創生，都是成功案例。

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文化部表示，台灣社區營造邁入第3個10年，自1994年文建會提出「社區總體營造」政策，「社造」便在全國各地開枝散葉，展開一場最草根、最普及、最安靜溫和、持續最久且影響深遠的社會運動。

文化部表示，從社區到社群，從社區行動到公民審議，社造不斷深化，在政府與社區協力合作下，社造的成果，在台灣遍地開花。當前台灣社會面對全球化、人口老化、產業結構變化、數位轉型、氣候變遷及青年世代相對剝奪感等多元挑戰，更應深化社區營造，孕育更具公民意識、行動力的文化公民。（編輯：張芷瑄）1111209