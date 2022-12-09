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大提琴家馬友友與音樂學子對談 期許莫忘好奇心

2022/12/9 19:15
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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）300名年輕學子今天傍晚齊聚台北國家音樂廳，分享大提琴家馬友友跟鋼琴家凱瑟琳的演奏與對話。馬友友說，他其實很懶得練琴，凱瑟琳則說好奇心會讓音樂因為更多細節變得有趣。

在今天晚間音樂會之前，馬友友與凱瑟琳舉辦了「知音對談」活動，由牛耳藝術委託師大音樂系、國家兩廳院共同主辦，邀請約300名年輕學子聆賞大師現場演奏，面對面請教大師在學習音樂的道路上所遇到的問題。

有學生問到練琴的習慣，凱瑟琳表示，練習方式有很多種，「有時候只是探索，就像是在看地圖，就會找到方向。」凱瑟琳說，她會花很多時間閱讀樂譜，「當然還是要維持技巧的熟練，就像運動員一樣，但不要忘記，你的技巧只是為了展現你想表達的音樂」。

馬友友說：「我很懶得練琴。」凱瑟琳立刻接話：「這是真的！」現場莞爾。馬友友說，練琴固然重要，但更重要的是大方向，「大方向要有一個故事，其次就是要如何透過音樂，讓這個故事因更多細節變得有趣」。

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馬友友也表示，「如果太著重小細節，錯失大方向，就會迷失。」馬友友說他會先思考這首音樂究竟是關於什麼，其次這為什麼重要。凱瑟琳也不忘提醒，好奇心是很重要的，「了解作曲家的背景，持續探索，一定會有更多收穫」。

馬友友Yo-Yo Ma Live音樂會將於12月10日在台北國家音樂廳舉行，另一埸馬友友與鋼琴家凱瑟琳音樂會11日在台南文化中心。（編輯：張芷瑄）1111209

#凱瑟琳
#台北國家音樂廳
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