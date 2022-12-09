藝術家許家維以無人機拍攝影像 回溯二戰軍工廠

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「造影：當代虛擬敘事」展以當代影像作品探討藝術家如何用攝影、錄像或裝置等形式反思影像本質。圖為藝術家許家維作品「飛行器、霜毛蝠、逝者證言」。（藝術家提供；攝影：邱德興）中央社 111年12月9日

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（中央社記者李明宗、實習記者胡翔惠台北9日電）以無人機為演員，拍攝二戰日本海軍第六燃料廠新竹支廠遺址中與霜毛蝠交互飛行，藝術家許家維以電腦程式隨機組出影像與聲音作品，在「造影：當代虛擬敘事」展出。

日本海軍第六燃料廠新竹支廠於昭和18年（1943年）開始興建，昭和19年（1944年）完工，設施範圍遍及新竹市赤土崎光復路、公道五一帶及部分國立清華大學校園，是台灣現存最大規模第二次世界大戰軍事工業遺址群。

「造影：當代虛擬敘事」由影像學者王品驊策展，以當代藝術概念剖析影像於人、社會及歷史的關聯等，邀藝術家許家維、高重黎、袁廣鳴、陶亞倫和王雅慧參展，從攝影、錄像及針孔等技術讓思想具體化，以不同創作手法、獨特視角，藉影像呈現觀察到的生活感觸，希望觀眾感受虛實交錯的虛擬敘事。

以許家維作品為例，影片旁白源於當時新竹支廠員工回憶錄，共19篇口述旁白，由配音員以日文錄製，再透過電腦程式隨機組合影像與聲音。

許家維今天在國家攝影文化中心台北館舉行的展覽開幕式說，看事情有不同角度，19篇回憶錄也可看見不同人對事情的描述；期待觀眾從作品看見被遺忘的歷史、體會時空改變的感覺。

根據文化部新聞稿，王雅慧的作品倒轉攝影及繪畫概念，促使觀者思考攝影技術與視覺美學的相對意義；陶亞倫以光學成像為技術核心，反思虛實空間互動及人們觀看自我影像慾望。

國立台灣美術館長廖仁義表示，藝術家擅長以想像力敘事，經「造影」反證當代現實虛擬性；展覽透過藝術家各式「造影」過程，讓觀眾欣賞作品時，有機會回視大腦「造影」運作機制。

「造影：當代虛擬敘事」展即日起到2023年3月26日於國家攝影文化中心台北館展出。（編輯：李明宗）1111209