從產地到餐桌 蔡招娣新書分享小農故事

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出身農家的專欄作者蔡招娣（右）前往全台各地親訪小農，為協助小農行銷，將當季食材設計成48道料理，10日發表新書「小農餐盤－48道人間覺味」，分享逾40名台灣農民與土地的故事。（蔡招娣提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）出身農家的專欄作者蔡招娣從建築設計經理人退休後，親訪各地小農，為協助行銷，將當季食材設計成48道料理，並集結成書分享小農故事。

蔡招娣2018年自服務37年的建築設計經理人退休，以全職義工擔任佛光山惠中寺文宣組長，也是「人間福報」蔬食園地專欄作者，她的新書「小農餐盤-48道人間覺味」10日舉行發表會，書中分享逾40名台灣農民與土地的故事。

現年60歲的蔡招娣今天告訴中央社記者，她的父親蔡漢泉一生務農，讓她想從農家子弟的視角，用擁抱文學的夢想和詩人的筆觸，記載耕農與土地的連結、產物與生存、生活的關聯，以及艱苦與老天博弈的精神。

蔡招娣表示，書中記錄2年來行腳農路，側寫逾40名台灣農民以科技、創新等策略翻轉傳統農業，及食材從土地到餐桌的過程，除想要用文字向農民致敬，也讓她體悟到「幸福沒有標準答案，有時需要歲月才看得懂」。

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注重食農教育的佛光山中區總住持覺居法師表示，專注於農務其實是另一種修行，在驕陽烈日下流汗，在風雨飄搖中堅持，都是實實在在地咀嚼人生。蔡招娣走過山巔水湄、鄉間泥濘，發掘台灣各角落默默耕耘的良善好農，彰顯愛土地和艱難不屈的生活歷練，是萬法自然的生活智慧。

前農委會主委彭作奎也指出，他曾三度參觀書中介紹的「東勢張爺爺茂谷柑」果園，對青農方澤強說的「農業是一項偉大的志業」印象深刻，尤其蔡招娣用文字提供正能量訊息，將他們生命的底蘊銘刻在大地，因友善土地讓農物成為自然界的翡翠。（編輯：唐聲揚）1111211