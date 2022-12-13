社區營造獎頒獎典禮 李永得：傳承經驗與價值

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文化部長李永得13日在台北華山1914文化創意產業園區出席第1屆社區營造獎頒獎典禮，致詞肯定獲獎單位對社區的貢獻。中央社記者吳家昇攝 111年12月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）文化部今天舉辦第1屆社區營造獎頒獎典禮，部長李永得表示，社區營造獎的辦理正宣示政府持續推動社區營造政策的決心，藉由得獎者的典範，傳承社造經驗與價值，讓台灣更好。

社區營造獎「社造貢獻獎」團體組由「財團法人新港文教基金會」及「財團法人新故鄉文教基金會」2單位獲獎；個人組由吾鄉工作坊執行長盧思岳獲獎。「社造創新獎」團體組由「馬祖青年發展協會」獲選。個人組由螢火蟲書屋創辦人葉家豪獲獎。

「青年行動獎」團體組由「逆風劇團」獲獎；個人組由大崎村落創藝基地執行長林建叡，以及掀冊工作室（苑裡掀海風）共同創辦人劉育育獲獎。「社造行政獎」團體組則由「澎湖縣湖西鄉公所」脫穎而出；個人組從缺。

今天頒獎典禮由行政院長蘇貞昌頒發「社造貢獻獎」，文化部長李永得頒發「社造創新獎」、「青年行動獎」及「社造行政獎」。

蘇貞昌致詞時表示，「每個社區都是晶瑩剔透的珍珠，政府像一條線串起美麗的項鍊」，他也以今天開場的高雄市尼布恩及寶來國中合唱團為例，因牙醫師陳俊志的投入，將當地原住民及國中的孩子組成合唱團，精彩的演出讓國際看見台灣，「自己的國家自己救的深層意義，就是自己的庄頭自己疼」。

李永得表示，社區營造推動至今已28年，最大的成果在於凝聚社區民眾對於自己故鄉的認識及認同，進而成為台灣許多政策及價值觀最有效傳達的途徑之一。

李永得說，政府於2019年起推動地方創生政策，並非代表社區營造的退場，因地方創生如果沒有在社區營造的價值基礎上，地方創生是沒有根的，「對地方上也會失去主體性」。

成立至今35年的新港文教基金會董事長陳政鴻受獎致詞時說，社造能在新港從無到有、開花結果，正是因為相信由下而上的協力共好，讓理想得以實現。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展表示，社區營造是艱辛而偉大的過程，不是常人可以做的，社區營造是台灣民主深化的過程，底層居民互相理解、包容、原諒，同時也在欣賞彼此中學習成長、創造未來，如此社造的精神，創造更理性、有希望的社會。

自稱半生與政府部門抗爭，今天獲獎有如獲得類轉型正義的盧思岳則呼籲大家，「攜手參加社造接力賽，為台灣邁向公民社會而努力」。

典禮上特別安排高雄市尼布恩及寶來國中合唱團，透過歌聲為典禮揭開序幕；接續由埔里Butterfly交響樂團，演奏由台灣作曲家陳廷銓重新改編台灣民謠而成的三樂章，並與金曲歌王黃連煜攜手演出「係在承蒙你」，感謝在社造這條路上努力耕耘的夥伴；最後則由「石岡媽媽劇團」傳達客家族群對土地的關懷，展現台灣族群的多元文化。（編輯：張芷瑄）1111213