雲門50「薪傳」再現 林懷民揭當年嘉義首演幕後

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雲門舞集創辦人林懷民（右）接受主持人李四端（左）的節目專訪，首度曝光作品「薪傳」1978年選擇在嘉義首演的祕辛。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）明年是雲門舞集創團50週年，創辦人林懷民將親自排練傳奇之作「薪傳」重返舞台，日前他接受節目專訪，首度分享「薪傳」1978年選擇在嘉義首演的背後故事。

林懷民在李四端主持的「大雲時堂」節目分享，「『薪傳』是我們創團這一些人的吶喊，也是一個寫真，完全的寫真，完全是台灣人的拚命」。他自謙是寫作出身的人，不會跳舞也不會編舞，但學編舞5年的時間，用40天編了一個90分鐘的作品「薪傳」。

1978年，林懷民與雲門舞者編創「柴船渡烏水，唐山過台灣」的「薪傳」，這是首齣以台灣歷史為題材的劇場作品。「薪傳」原本要在國父紀念館上演，學新聞的林懷民敏感地發現，像「薪傳」這類的作品，很可能會變成倡導台灣意識、有台灣獨立的嫌疑，於是把演出地點拉到嘉義體育館。

回憶當年，林懷民說：「要避開台北首都的政治氣氛，即使演完了，你要禁我的演出，我至少演出了嘛。」

首演後，林懷民才得知剛好碰上美國宣布將與中華民國斷交，此後也為「薪傳」賦予不同的時代意義。他分析，「除了說它一開演的首演，有奇怪的歷史巧合之外，它本身還有揪著人心的東西，因為這是個一起渡海奮鬥、拓荒艱辛、生離死別、是死亡與新生，播種、收穫、節慶這個東西。」

林懷民指出，「所以它在國外為什麼可以紅，他們會說，你不認識台灣的歷史，仍然會受到強烈的感動，因為這個就是人類的歷史。」

「薪傳」上一次在台灣演出是2003年，林懷民這回親自排練這齣傳奇之作，在朱宗慶打擊樂團擊奏下，推出自信昂揚的進化版「薪傳」。

想起當年社會氛圍及如今現狀，林懷民感觸很深，他說：「『薪傳』作為一個舞蹈作品，但有很多人的共同記憶裡面它還繼續活著，還在進化，而且年輕人接棒做得更好。」他盼望觀眾不只走進時光機，更見證代代新生的未來。

本集「大雲時堂」將於今天晚上10時在同名YouTube頻道上架、晚上11時在MOMOTV播出。（編輯：張雅淨）1111219