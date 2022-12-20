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文化實驗場CREATORS計畫 即日起開放徵件

2022/12/20 18:45
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（中央社記者王寶兒台北20日電）台灣當代文化實驗場推出CREATORS計畫，今年邁入第6年，即日起邀請年滿18歲、30歲以下或藝術相關科系畢業5年內的青年創作者投稿，入選者可於2023年進駐台灣聲響實驗室半年。

台灣當代文化實驗場今天發布新聞稿表示，CREATORS計畫以實驗創新、跨域融合為理念，2023年徵件活動延續既有精神，邀請不同領域的研究或創作者提案，除鼓勵具創新實驗內容，也強調整體創作、研究環境的規劃連結。

CREATORS計畫過去5年透過資源挹注，為不同藝術計畫提供前期支持。例如沃時文化的「再現．抵抗．瓦解：一次重訪台灣同志污名史的邀請」，資料集結成為「台灣女同志史料文物詮釋資料建置案」；又如藝術家李亦凡獲第20屆「台新藝術獎」視覺藝術獎的「不好意思…請問一下這個怎麼打開」，則由最初的「瘋狂影像工具」計畫發展而成。

第6屆CREATORS徵件計畫，將對於國內青年創作者提供最多6個月的進駐空間，每月新台幣3萬元補助費，並提供技術、軟硬體設備及專業空間，入選者可於2023年4月1日至9月30日期間進駐台灣聲響實驗室。

台灣當代文化實驗場表示，CREATORS計畫迎來第6年，期待透過滾動式調整的機制，繼續與藝文創作者打造具有未來視野的文化實驗生態系統。

第6屆CREATORS徵件計畫即日起至2023年1月30日上午12時截止。（編輯：張芷瑄）1111220

#台灣當代文化實驗場
#李亦凡
#CREATORS
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