倫敦設計博物館特展登台 細數潮牌運動鞋風光

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（中央社記者王寶兒台北21日電）運動鞋之於現代人，既是行動工具也可以作為收藏精品。英國倫敦設計博物館世界巡迴展「一鞋入魂！倫敦設計博物館潮鞋特展」，亞洲首站於台灣登場，特別展出國手「麟洋配」及郭婞淳等人的戰鞋。

「一鞋入魂！倫敦設計博物館潮鞋特展」今天舉行開幕式。策展人Ligaya Salazar特別自海外訪台，她向中央社表示，台灣作為亞洲首站，特別加入台灣藏鞋家卡特、18陳允湟的收藏品，例如Air Jordan 的History of Flight 1代2012，讓潮鞋文化脈絡更清楚。

展覽目前曾於英國、荷蘭展出，台灣站還展出國手王齊麟、李洋、郭婞淳、許淑淨、林志傑、陳彥博等選手，上場比賽穿著的運動鞋或簽名鞋。此外，NBA球星皮朋（Scottie Pippen）、哈德威（Penny Hardaway）等選手實穿鞋與簽名鞋也於展中展出。

回顧運動鞋歷史，可從橡膠鞋底的發跡爬梳起，人們最初從南美洲樹木中採摘橡膠，並出口到世界各地，供工業使用。1832年，美國紐約的偉特．偉柏斯特（Wait Webster）申請一種貼合橡膠鞋底的專利；1916年，US Rubber創造Keds品牌，這也可能是歷史第1款以「運動鞋」為名銷售而大規模生產的鞋子。

「一鞋入魂！倫敦設計博物館潮鞋特展」則共展出近300雙運動鞋款，以「世界各國潮鞋穿搭風格」、「知名設計師 & 時尚品牌經典聯名」、「運動鞋性能設計的創新」、「融入新創材質的永續概念」等4大主題，並透過線上球鞋交易平台StockX數據，探討運動鞋市場的發展趨勢，闡述潮鞋文化的演變歷程。

從中也能看見流行對於運動鞋、潮鞋的影響，例如暢銷漫畫「灌籃高手」作者井上雄彥描繪主角「櫻木花道」所穿的運動鞋，NIKE便曾於2014年推出主角同款運動鞋，此鞋款也於展中展出。

「一鞋入魂！倫敦設計博物館潮鞋特展」明天起於國立中正紀念堂一樓2、3展廳展出至2023年3月5日。（編輯：張芷瑄）1111221