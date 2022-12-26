文總回訪橘高校吹奏樂部 代曉明女中贈耶誕禮

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（中央社台北26日電）中華文化總會秘書長李厚慶12月中旬率團訪日，與日方相關機構洽接2023年台日交流計畫，也兼程前往京都拜會橘高校，再度為橘高校訪台演出致謝，並代曉明女子高級中學贈耶誕禮。

超人氣橘高校吹奏樂部今年訪台參與國慶演出，精湛表演引起觀眾喝采，掀起「橘色旋風」。國慶前曾與橘高校交流的曉明女中管樂班，準備別出心裁的磁鐵及貼紙膠帶等耶誕禮，請文總在佳節前夕代致贈給吹奏樂部學生們。

李厚慶率團訪日，拜會相關合作機構及部門，討論國境開放後，台日交流活動型態與方向調整，更前往京都橘高校吹奏樂部。「橘色惡魔」高人氣，訪台參與國慶演出影片在文總YouTube頻道上瀏覽次數已破300萬。

文總表示，訪日行程除以東京相關部門為主，也兼程前往大阪及京都拜會相關機構，並再次當面感謝橘高校為台灣的國慶典禮增添亮點、恭喜橘高校今年11月獲全日本行進管樂大賽金獎。

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文總說，曾與京都橘高校吹奏樂部交流的台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊及曉明女中樂儀隊都陸續表達希望未來有機會可多多交流的期盼；曉明女中師生得知文總將回訪橘高校時，特地請文總攜帶上百份耶誕禮、磁鐵及貼紙膠帶等請文總轉交，曉明女中管樂班還錄製一段影片，祝賀耶誕節快樂；橘高校學生們看到影片、收到禮物時非常驚喜。

據了解，文總正積極籌備2023年國際文化交流計畫，由於台日關係緊密友好，台日交流是重中之重，京都橘高校在台知名度大開後，文總與校方也洽談未來進一步合作可能性，待確定後會對外公布。（編輯：郭諭儒）1111226