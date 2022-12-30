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作家華嚴過世 文化部將呈請總統褒揚

2022/12/30 21:26（12/30 22:02 更新）
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知名作家華嚴（中）10日病逝，享嵩壽100歲。（圖取自「千心映影–華嚴影像自選集」，家屬提供）中央社 111年12月30日
知名作家華嚴（中）10日病逝，享嵩壽100歲。（圖取自「千心映影–華嚴影像自選集」，家屬提供）中央社 111年12月30日
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（中央社記者邱祖胤台北30日電）作家華嚴（本名嚴停雲）於12月10日病逝，享嵩壽100歲。文化部長李永得聞訊深感不捨，並表示文化部將呈請總統明令褒揚。

根據文化部發布新聞稿，李永得表示華嚴的創作能量豐沛，影響台灣一代人甚深，成就令人感佩，她的逝世實為台灣文壇一大憾事。

新聞稿指出，華嚴生於1922年，為清末學者嚴復孫女，幼承庭訓，家學淵源，亦深悉佛典。其於抗戰期間來台灣，1949年與資深報人葉明勳結褵，1961年出版首部長篇小說「智慧的燈」，此後持續創作40餘年。

華嚴著作以小說為主，兼及散文，多部小說曾獲改編為電視劇，其中「蒂蒂日記」榮獲第15屆金馬獎多項獎項，「花落花開」、「燕雙飛」等改編作品亦膾炙人口，深受社會大眾歡迎。

華嚴的小說創作大膽採用各種敘事手法，例如「鏡湖月」的書信體、「蒂蒂日記」的日記體、「神仙眷屬」與「兄和弟」等篇則採對話體，在台灣長篇小說創作史上具開創地位。

文化部表示，華嚴在文學創作上卓具成就，除開創小說體裁外，內容也具有深厚人生關懷與宗教哲思。曾獲中國文藝協會榮譽文藝獎章、國家文藝小說創作獎，並歷任國家文藝基金管理委員會委員兼評審委員、行政院文建會文藝委員會委員、中國婦女寫作協會監事等職。

華嚴於2011年出版「迴夢約園」，追述她早年就讀上海聖約翰大學年少經歷，揭示深藏半世紀文學初心的作品，珍貴手稿現由文化部所屬台灣文學館典藏。（編輯：張芷瑄）1111230

#華嚴
#文化部長
#李永得
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