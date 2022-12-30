作家華嚴過世享嵩壽100歲 「蒂蒂日記」拍成電影獲金馬獎

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知名作家華嚴（本名嚴停雲）12月10日病逝於台北振興醫院，享嵩壽100歲。圖為華嚴1999年參與由自己小說改編的連續劇「雙飛燕」試映會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）作家華嚴於12月10日病逝於台北振興醫院，享嵩壽100歲。華嚴撰寫的小說包括「蒂蒂日記」、「智慧的燈」等多部作品被改拍成電影、電視劇，內容刻劃現代社會人情冷暖及男女愛情，深受讀者及觀眾歡迎。

華嚴於民國50年出版長篇小說「智慧的燈」一舉成名，一生著作包括22部小說、5本文集、60餘篇自述短文，其中「蒂蒂日記」改拍成同名電影，獲金馬獎多項肯定，且「蒂蒂日記」、「七色橋」、「玻璃屋裡的人」等多部小說也都曾改拍成八點檔連續劇。

知名作家華嚴（左）10日病逝台北振興醫院，享嵩壽100歲。華嚴本名嚴停雲，自幼熟讀古文詩詞與佛典，1949年4月26日與資深報人葉明勳（右）成婚。（取自「千心映影–華嚴影像自選集」，家屬提供）中央社 111年12月30日

作家華嚴（後左4）10日病逝台北振興醫院，享嵩壽100歲。華嚴本名嚴停雲，丈夫為資深報人葉明勳（右），母親林慕蘭（後中）則是台北板橋林家長房二女，姊姊為嚴倬雲（後左2），姊夫是已故海基會董事長辜振甫（後左）。圖為華嚴與家人們合影。（取自「千心映影–華嚴影像自選集」，家屬提供）中央社 111年12月30日

華嚴本名嚴停雲，民國11年生於福建，父親嚴琥是福建協和大學哲學系教授，祖父嚴復是晚清思想啟蒙人物，母親林慕蘭是台北板橋林家長房二女，華嚴的姊姊是嚴倬雲，姊夫則是曾任海基會董事長的辜振甫。

華嚴自幼熟讀古文詩詞與佛典，抗日戰爭期間隨母親自福州移居上海，先後就學於上海南洋模範中學、上海聖約翰大學，選修化學、教育學與國文，民國37年取得文學學士學位，同年奉母前往台北，隔年與報人葉明勳結婚，葉明勳曾為戰後中央社派駐台灣特派員，擔任過中華日報、自立晚報社長，兩人育有子女4人，孫輩3人，曾孫輩1人。

華嚴的影響廣泛，以華嚴為主題的論文、書評超過300多篇，以華嚴作品為研究對象的學術論文有6部，華嚴「作品評論資料目錄」為國立台灣文學館所收錄。

華嚴亦曾代表中華民國參與多項國際文教組織活動，曾獲國家文藝獎，也曾主持十大傑出女青年選拔，以及參加「陽光有愛」等公益活動。

華嚴臨終時，家人隨侍在側，或在線上致意，家屬擬於家祭之後，擇期將骨灰植存於法鼓山。（編輯：張芷瑄）1111230

知名作家華嚴（中）10日病逝，享嵩壽100歲。華嚴生前曾代表中華民國參與多項國際文教組織活動，曾獲國家文藝獎、主持十大傑出女青年選拔，以及參加「陽光有愛」等公益活動。圖為1992年11月，華嚴在錄音室為「陽光有愛」活動錄製歌曲。（圖取自「千心映影–華嚴影像自選集」，家屬提供）中央社 111年12月30日

圖為作家華嚴（前排左起）、葉明勳、連戰、許水德1994年參加首任中央社社長蕭同茲先生百齡冥誕紀念活動。（中央社檔案照片）

知名作家華嚴（嚴停雲）（右）日前病逝台北。華嚴為是清末民初重要學者嚴復孫女，曾主持十大傑出女青年選拔。圖為1996年8月在第16屆十大傑出女青年頒獎典禮中，華嚴與時任總統李登輝（左）合影留念。（圖取自「千心映影–華嚴影像自選集」，家屬提供）中央社 111年12月30日