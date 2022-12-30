華嚴侍母至孝、行事低調 「智慧的燈」胡適追看連載

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）作家華嚴以百歲之齡過世，留下22部小說及數十篇短文，她一生低調行事、侍母至孝，在創作上則大膽開創題材及體例。文訊雜誌社長封德屏說，華嚴是說故事高手，也是人際網路關係的冷靜旁觀者，更是永遠心存善意的人。

封德屏接受中央社記者電訪時表示，華嚴雖然看似身世顯赫，卻是一個低調而謙虛的人，並說華嚴曾對她說過，「我希望在人生的旅途上，替別人揀掉一些碎石頭，讓人不致踩到、傷了腳；我不要拿一塊一塊的磚頭把自己墊得高高的」。

封德屏表示，華嚴的母親本來由華嚴的弟弟照顧，但後來弟弟忽然過世，華嚴馬上決定將母親接過來照顧，持續20年直到母親過世，而這段期間華嚴絕少出門，因為只要出門，母親會沒有安全感，華嚴曾將這段經歷寫成「奉母記」一文刊登於「文訊」雜誌，感動許多讀者。

封德屏表示，華嚴最早以「智慧的燈」一書聞名，當年小說在「大華晚報」連載時，還在病榻上的胡適每天追著秘書問「你買大華晚報了沒？」就是要看華嚴的小說，胡適後來也寫信給華嚴道謝，一時傳為美談。

「智慧的燈」描寫2個大學生從相識、相知、相戀，最後卻分離的故事，華嚴曾以此書自我期許：「但願作者所寫的每一部小說，都猶如一盞『智慧的燈』，讓讀者有感情、有共鳴，以更有智慧、更幽默的態度來走這一段本有萬般苦惱的人生路。」

華嚴提筆寫作相對較晚，來台灣時翻看自己大學時代的日記而有所感悟，覺得應該把自身刻骨銘心的故事寫下來，沒想到引起廣大群眾共鳴，當時連香港民眾都對華嚴的文字著迷，「智慧的燈」於1973年就曾由香港無線電視拍成電視劇。

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封德屏說，華嚴文筆細膩、平易近人，但她不斷在題材、方式上創新，以日記體、書信體、對話體挑戰長篇小說，陸續發表多部小說，同樣獲得廣大迴響，「在沒有對話工具的年代，能將人物關係、特色清楚分別，節奏也不會搞亂，可說相當不容易」。

封德屏也表示，已故評論家邱言曦就認為華嚴的作品擁有「哲人的睿智、赤子的善良、華美的文采」，評價極高。（編輯：張芷瑄）1111230