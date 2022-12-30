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日媒：普利茲克建築獎得主磯崎新逝世 享壽91歲

2022/12/30 13:18（12/30 13:43 更新）
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曾獲普利茲克建築獎的日本建築師磯崎新28日在沖繩辭世，享壽91歲。（共同社）
曾獲普利茲克建築獎的日本建築師磯崎新28日在沖繩辭世，享壽91歲。（共同社）
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本媒體今天報導，曾獲普利茲克建築獎的日本建築師磯崎新（Arata Isozaki）在沖繩辭世，享壽91歲。

根據日本放送協會（NHK）等媒體消息，磯崎新是在28日離世，但他的辦公室尚未回覆證實死訊。

法新社報導，磯崎新被視為後現代建築大師，他在歐美風主宰全球建築時，把亞洲與西方的文化歷史影響力結合在一起，融入他的建築設計中，以前衛的風格與突破框架的作品聞名。

磯崎新師從首位贏得普利茲克建築獎（Pritzker Prize）的日本建築師丹下健三（Kenzo Tange），磯崎新最著名的作品包括洛杉磯當代藝術博物館（Museum of Contemporary Art in Los Angeles）以及巴塞隆納的聖約迪室內體育館（Palau Sant Jordi），後者是他替1992年夏季奧運設計的場館。

迪士尼公司位於佛羅里達州的「迪士尼行政大樓」（Team Disney Building）等指標性建築也是出自磯崎新之手。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111230

#磯崎新
#普利茲克建築獎
#日本
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