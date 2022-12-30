Vivienne Westwood曾為特展訪台灣 穿正裝逛士林夜市

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有「龐克教母」之稱的英國時裝設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）30日辭世，她在2005年間曾為台北市立美術館特展「薇薇安．魏斯伍德的時尚生涯」訪台。（台北市立美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月30日

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（中央社記者王寶兒、王心妤台北30日電）有「龐克教母」之稱的英國時裝設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）今天辭世，享壽81歲。她2005年曾為北美館「薇薇安．魏斯伍德的時尚生涯」特展訪台，還走訪士林夜市品嘗小吃。

台北市立美術館研究組組長余思穎曾是魏斯伍德特展籌備團隊之一。魏斯伍德向來以龐克、前衛的服裝風格著稱，但余思穎向中央社記者分享表示，魏斯伍德其實非常能融入常民生活，她為人親切，大膽服裝的精神，還是從傳統、文化、歷史取經。

余思穎舉例，像魏斯伍德為了特展訪台，布展期間，館方曾陪她逛士林夜市，「那時要點大腸包小腸，魏斯伍德還詢問『是否要加芥末？』助理告訴她應該要加大蒜，她就這樣穿著正裝，戴一副大耳環在夜市中品嘗起來。」

「薇薇安．魏斯伍德的時尚生涯」特展為北美館首度和倫敦「維多利亞與亞伯特博物館」（Victoria and Albert Museum）合作展覽，以543件服飾及配件加上145座模特兒，回顧魏斯伍德約30年的創作歷程。余思穎回憶，當時每天約有3000人次觀展，週末入館更是大排長龍。

余思穎表示，從當年展覽中也可發現魏斯伍德非常重視傳統文化，例如她會利用傳統宮廷服裝中的襯裙、馬甲元素並加以翻新，「她（魏斯伍德）的媽媽是織工，爸爸是鞋匠，她格外重視剪裁，曾說自己的衣服放在地上被人當垃圾掃掉，但人一穿上去，就會因為她的剪裁而改變人的線條，這是她最自豪的。」

魏斯伍德作品的大膽、前衛，也曾衍生不少著名事蹟。例如名模娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）曾在1994年穿著魏斯伍德所設計的10吋高跟鞋而摔跤。

除展覽之外，紀錄片「WESTWOOD：龐克時尚教母」也記錄了魏斯伍德發跡的故事，從她在英國德比郡的戰後成長歲月，到70年代因為幫Sex Pistols設計表演服裝而受到矚目，再逐步將龐克美學帶進主流文化並創建自我的過程。

藝人周湯豪2017年曾受邀參加品牌Vivienne Westwood在巴黎時裝週的秀。周湯豪當時在Instagram發文表示，魏斯伍德抓著他的手說出對中華文化的熱愛與了解，甚至親口唸詩。兩人聊了快30分鐘，也讓其他工作人員感到驚訝。對於魏斯伍德過世，周湯豪今天再發文表示：Rest in peace。

Vivienne Westwood台北旗艦店今天也透過Instagram公告，為表示對設計師的追思與緬懷，將從明天起暫時關閉商店至2023年1月3日。（編輯：屈享平）1111230

台北市立美術館2005年間曾推出特展「薇薇安．魏斯伍德的時尚生涯」，為首度和倫敦維多利亞與亞伯特博物館合作展覽，透過展出回顧英國時裝設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）創作歷程；展期不到2個月，每天約有3000人次觀展，週末更是大排長龍。（台北市立美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月30日

英國時裝設計師薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）30日辭世，享壽81歲。台北市立美術館在2005年間曾推出特展「薇薇安．魏斯伍德的時尚生涯」，以543件服飾及配件、145座模特兒回顧魏斯伍德的創作歷程。（台北市立美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月30日