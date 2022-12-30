Vivienne Westwood辭世 小學老師變身英國時尚龐克教母

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國時尚設計大師「龐克教母」薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）今天與世長辭，享壽81歲。消息一出，時尚界、政壇和演藝圈人士群起致哀。

個人時尚品牌在社群媒體上發文說：「薇薇安魏斯伍德今天在南倫敦克利普罕（Clapham）安詳辭世，家人隨侍在側。世界需要像薇薇安這樣的人，為更好的未來做出改變。」

薇薇安魏斯伍德2006年獲封女爵士，出席在倫敦白金漢宮舉行的授​​勳儀式。（Fiona Hanson, Pool via 美聯社）

她的丈夫兼創意夥伴克隆賽勒（Andreas Kronthaler）在聲明中說：「薇薇安將永存我心。」他還說：「我們一直工作到最後，她給了我很多事情要繼續忙。親愛的，謝謝妳。」

英國廣播公司（BBC）報導，薇薇安魏斯伍德在1970年代憑藉頗受爭議的龐克作品和新浪潮風格成名，曾經為時尚圈許多大咖名人設計服裝。

薇薇安魏斯伍德以雌雄同體的設計、印上標語的T恤以及不畏當權的叛逆態度聲名鵲起。她也是堅守信念的社會運動人士，將她關心的議題帶到伸展台上，例如氣候變遷。

這位時尚大師2006年獲封女爵士（Dame）。

●出身藍領家庭 從小學教師到國寶級設計師

薇薇安魏斯伍德1941年4月8日出生於英格蘭北部的甸維梳村（Tintwistle），本名薇薇安．伊沙貝爾．史懷爾（Vivienne Isabel Swire），母親在棉紡廠工作，父親修鞋。

法新社報導，十幾歲時，她為自己量身訂做服裝，並在倫敦學習珠寶設計，但沒多久就輟學。她後來表示：「我不知道像我這樣的勞動階級女孩要如何才可能在藝術界謀生。」

她成了小學老師，並嫁給工廠學徒德瑞克．魏斯伍德（Derek Westwood）後冠了夫姓，她的結婚禮服和珠寶都不假他人之手。一年後，她在22歲時生了一個兒子。

但幾年後，她的人生出現重大轉折，她認識了「性手槍樂團」（Sex Pistols）的經紀人麥克雷倫（Malcolm McLaren）後便離開丈夫，與麥克雷倫在倫敦國王路（King's Road）共同開了一家服飾店，後來成為龐克運動的重要核心。

性手槍團員身穿他們設計的服裝，在1970年代走紅。

這家服飾店隨著時間的推移一再改名，在鼎盛時期曾以「性」（SEX）為名，破洞的T恤、乳膠和皮革金屬扣環等設計充滿挑釁意味，以前衛大膽的風格挑戰禁忌。

1981年，薇薇安魏斯伍德舉辦了個人第一場正式時裝秀，稱為海盜系列，並且繼續利用英國和法國的歷史激發靈感。

圖為2019年薇薇安魏斯伍德（前右起）與丈夫克隆賽勒在2019/2020秋冬時裝秀後合影。（法新社）

1992年，薇薇安魏斯伍德嫁給了小她25歲的克隆賽勒。克隆賽勒是她指導過的時裝設計系學生，後來成了她的公司創意總監。

到了2000年代，薇薇安魏斯伍德為名人設計婚紗，例如模特兒蒂塔范提思（Dita Von Teese）身著她的紫色禮服與重金屬搖滾歌手瑪麗蓮曼（Marilyn Manson）結婚；英國尤吉尼公主（Princess Eugenie）身穿3套她設計的服裝參加威廉王子和凱特的婚禮。

她的設計也曾出現在2008年電影版「慾望城市」（Sex And The City）中。此外，令人難忘的伸展台時刻，包括她設計的20公分高厚底高跟鞋曾讓名模娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）不慎摔倒。

英國尤吉尼公主（中）穿著薇薇安魏斯伍德設計的禮服參加威廉王子和凱特的婚禮。（美聯社）

▲薇薇安魏斯伍德為模特兒蒂塔范提思設計的紫色結婚禮服

●龐克教母關注社會議題 政界人士也致哀

法新社提到，薇薇安魏斯伍德的政治行動主義在晚年變得越來越明顯，她提倡反對任意拘留、反核武，且尤其支持環保議題和綠色和平組織（Greenpeace）等團體。

「時尚雜誌」（Vogue）報導，薇薇安魏斯伍德2014年為了引起更多人關注氣候變遷，把一頭紅髮剃掉。

除了關注氣候變遷議題外，薇薇安魏斯伍德也曾聲援「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange），呼籲釋放他。英國已批准將面臨「間諜法」相關指控的亞桑傑引渡到美國。

薇薇安魏斯伍德在2020年7月曾穿著金絲雀黃色的衣服待在一個巨型的鳥籠裡，警告亞桑傑被誣陷。

薇薇安魏斯伍德過世消息一出，時尚界和演藝圈人士紛紛致哀，包括從「辣妹合唱團」（Spice Girls）歌手轉型為時尚設計師的維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）、美國設計師馬克雅可布（Marc Jacobs）、歌手喬治男孩（Boy George）和龐克搖滾歌手比利艾鐸（Billy Idol）等都發文悼念。

政壇人士也發出聲明，英國文化大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）在推特上寫說：「悲傷的一天，薇薇安魏斯伍德過去和未來都一直會是英國時尚界的偉大人物。」

「她的龐克風格改寫了1970年代規則，一生因忠於個人的價值觀而廣受讚譽。」

綠黨共同領袖盧卡斯（Caroline Lucas）也慰問薇薇安魏斯伍德的家屬與親友，並讚揚她是「如此的傳奇」、大大鼓舞人心且極具創造力，而且一直是「為人類和地球盡心盡力」的社會運動人士。 （譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1111230