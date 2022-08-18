蝴蝶夫人森英惠96歲辭世 融東方元素打入巴黎時裝界

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（中央社東京18日綜合外電報導）共同社今天報導，日本時裝設計師森英惠11日在家中辭世，享壽96歲。森英惠獨特的蝴蝶元素設計風格，為自己博得「蝴蝶夫人」 的美名，已故設計師三宅一生等人都深受她的影響。

日本放送協會（NHK）等媒體也報導森英惠逝世消息，稱已辦完家族的私人喪禮，並說她是因「年事已高」而辭世。

在森英惠的數十年服裝設計生涯中，她曾為日本雅子皇后1993年的婚禮設計白色婚紗，1950年代也為數以百計的日本電影設計過戲服。美國已故第一夫人南西雷根（Nancy Reagan）、摩納哥已故王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）和無數日本名流仕女都曾穿過她設計的高級訂製服。

森英惠1926年出生於日本島根縣，之後跟隨家人搬到東京，畢業於東京女子大學。

森英惠25歲時創立的自己同名品牌並在東京新宿區開設第一間工作室，1965年在紐約舉辦第一場國外時裝秀，主題是「東方遇見西方」（East Meets West），將日本傳統和服設計融合在服裝中，引起西方時尚界關注。

她於1977年在巴黎開創高級訂製店，成為第一個加入巴黎高級訂製時裝界的亞洲高級時裝店。日本的時裝界大師，像是日前辭世的三宅一生，也都跟隨森英惠的腳步，在巴黎時尚圈嶄露頭角。

2004年在巴黎舉行完最後一場訂製時裝秀後，她關閉了巴黎工作室，但仍在東京經營精品店，同名品牌香水也在全球各地販售。她在高齡90多歲時仍為歌劇設計戲服。

森英惠獨特的蝴蝶元素設計風格，為自己博得「蝴蝶夫人」 的美名。（共同社）

今年1月，她在日本「讀賣新聞」專欄文章中，總結了她對時裝界的感想。她說：「時裝可以推你一把，給你勇氣展翅高飛，讓你踏上冒險之路。」

全盛時期，森英惠的時裝與企業帝國全面發展，占據了日本建築師丹下健三在東京設計的一整棟大樓，這棟建築之後拆除變成另一個建築結構。

森英惠在「讀賣新聞」專欄文章中說，從失去這棟大樓到從高級訂製時裝界退休，這一路走來「並不是每件事都是正面的」。

她說：「這就像我的蝴蝶翅膀被拔掉了，但這隻蝴蝶還是能飛越全球70年，因為我熱愛製作衣服。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110818

1988年森英惠擔任日本歌手美空雲雀（圖）「不死鳥演唱會」服裝設計。（共同社）

1992年巴塞隆納奧運開幕式，日本代表隊穿著森英惠設計的隊服進場。（共同社）