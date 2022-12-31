臺靜農故居修繕接近完工 台大規劃作為師生講堂

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（中央社記者陳至中台北31日電）台灣大學今天表示，已故中文系教授臺靜農的故居，修繕再利用工程已接近尾聲，未來取得政府許可後將正式開放，作為人文講堂，傳承文學大師的精神。

臺靜農曾擔任台大中文系主任，是台灣一代文學大師，在他生命的最後一段日子，居住在台北市溫州街25號的日式宿舍中。臺靜農故居因年久失修，一度傳出將拆除，地方文史工作者發起搶救行動，台大校方也決定保存並活化。

臺靜農故居於民國109年6月被台北市政府公告為紀念建築，隨後由台大副校長周家蓓帶領工作小組擬定再利用計畫，於110年2月獲台北市文化局文資審議委員會通過。

台大今天發出新聞稿，歷經22個月的努力，臺靜農故居主屋的修繕工程已接近尾聲，校方日前舉行感恩活動，校長管中閔帶領捐款者參觀，並宣布「臺靜農人文會館」取得使用許可後，將正式對外開放。

台大指出，修復工程遇到最大的困難，在於故居主屋土台木構架損壞且基礎沉陷，影響結構安全，不得不採取「全屋解體後再重新搭建」的方案。施工單位須一一確認施作材料與工序，詳實紀錄每一個拆解下來的材料，妥善保存、再次用於修復工程。

但隨著拆解時程、投入人力、新購材料等各項因素的增加，修繕工程費用也大幅增加。台大校方後續發起募款，獲得各界捐款約新台幣2700萬元，才讓修復計畫能順利進行。

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管中閔表示，臺靜農擔任台大中文系主任20年，並對當時文壇有巨大影響。他強調，台大不只是修復歷史建築，而是以修復古蹟的方式及標準來執行計畫，公家機關很難編列一筆這麼高的預算去修復老房子，必須仰賴外界慷慨捐贈，他對此由衷感謝。

高齡90歲的中文系退休教授彭毅是臺靜農的學生，她透過台大校方指出，臺靜農交友廣闊，對人總是敞開心胸，也總是很溫暖地對待學生。彭毅期盼故居修復後，不僅能在這裡緬懷臺靜農的文采，也能進一步延續並擴散臺靜農的人文精神。（編輯：陳政偉）1111231