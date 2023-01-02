從NSO提早畢業 楊書涵上任美交響樂團助理指揮

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）NSO國家交響樂團偕同指揮楊書涵提早半年從NSO畢業，他將在今年年初上任美國印第安納波利斯交響樂團助理指揮，負責樂團年度探索系列音樂會以及協助指揮的音樂會相關工作。

根據印第安納波利斯交響樂團發布的新聞稿表示，印第安納波利斯交響樂團執行長詹姆斯‧傑森（James M. Johnson）說楊書涵對於古典音樂的執著與才華，非常適合樂團。

楊書涵表示，在面試時，他感受到與印第安納波利斯交響樂團一起演奏音樂的樂趣，他很感謝也很期待與樂團展開新的合作。

至於楊書涵留下的偕同指揮職缺，NSO國家交響樂團執行長郭玟岑今天接受中央社專訪時表示，由於這一任期只剩下半年，將不會補缺。新一任的NSO偕同指揮計畫將會持續進行。

NSO的「偕同指揮」起源於樂團與義美文教基金會支持的IMEI藝脈傳承計畫，計畫源自由NSO音樂總監準‧馬寇爾（Jun Markl）因為感念指揮家伯恩斯坦與小澤征爾在他年輕時的傾囊相授，期盼將自身所學及經驗，傳承給台灣的青年指揮家。

透過藝脈傳承計畫，NSO設計了協同指揮一職，提供年輕指揮家穩定的演出環境，建構指揮職銜發展平台，楊書涵正是參與這個計畫的青年指揮之一，為期2年，提供近距離累積樂團相關經驗以及音樂會指揮等機會。

楊書涵習樂歷程以國樂為先，以笙演奏專業就讀南藝大，但因為喜歡古典樂，開始大量接觸，後來轉學到東海大學音樂學系主修鋼琴畢業，拿到師大音樂系指揮碩士後赴德國柏林Hanns Eisler音樂學院。

楊書涵也是指揮名家慕提（Riccardo Muti）創辦的第一屆義大利歌劇學院4名正式指揮學生之一，持續累積經驗。

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2017年楊書涵拿到第10屆費特伯格（Fitelberg）國際指揮大賽首獎，這也是第一次有台灣指揮在此大賽獲獎，楊書涵開始受邀客席波蘭國家廣播交響樂團、匈牙利廣播交響樂團、華沙交響樂團等。2016年起楊書涵定期指揮巴雀室內樂團在台灣舉行的年度音樂會，2022年率團受邀赴德舉行巡演。

郭玟岑表示，很開心樂團可以在台灣人才培育貢獻心力，誠摯祝福，也期待有更多台灣優秀人才在國際樂壇發光發熱。郭玟岑表示，NSO今年也將展開第一屆NSO國家青年交響樂團計畫，為未來孕育更有實力的音樂家及樂團專業演奏家。（編輯：張芷瑄）1120102