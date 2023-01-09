史博館告別臨時辦公室 16日遷入南海路行政辦公室

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國立歷史博物館長梁永斐卸下史博館位於台北市徐州路的臨時辦公室館匾，並率館員前往啟用南海路的行政辦公室。（史博館提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月9日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）國立歷史博物館自2018年啟動館舍整修計畫，閉館至今，所有館員均暫時搬遷到台北市徐州路臨時辦公室辦公，隨工程進展，史博館行政辦公室將從16日起遷入南海路段。

史博館今天發布新聞稿表示，感謝台灣大學同意借用已故建築家王大閎規劃設計的舊法學院圖書館（2019年台北市政府指定為市定古蹟），作為史博館館舍整修時期的辦公室，讓史博館能持續服務不打烊。

史博館館長梁永斐於7日與全體館員告別徐州路臨時辦公室，並卸下館匾移至新辦公場址。

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梁永斐表示，史博館重新整修後的新館舍空間，將會與行政辦公室分流，館舍全數作為博物館核心業務及公共服務空間使用，以發揮博物館最大功能與效益，至於行政辦公空間則是由文化部撥用的南海路20號9樓及10樓裝修設置，並將自16日遷移至新址辦公。

梁永斐期許，未來能與所有史博館館員為開館努力，以創意、創新、負責的態度落實為民服務的工作，向社會各界積極展現史博館活力。（編輯：陳仁華）1120109