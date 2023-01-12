斐茲威廉大鍵琴音樂節 展現文藝復興鍵盤美學

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）由許舒堯策畫的第一屆斐茲威廉大鍵琴音樂節正式登場，請到荷蘭大鍵琴名家彼得－揚．貝爾德（Pieter-Jan Belder） 與台日大鍵琴家攜手演出「斐茲威廉琴書」，展現文藝復興時期鍵盤美學。

斐茲威廉大鍵琴音樂節今年是第一屆，由古鍵盤藝術與台大藝文中心主辦，微光古樂集與曉韻鼓古樂團協辦，8日已經在草山玉溪演出，即日起到14日將移師台灣大學藝文中心雅頌坊展開一系列活動。

大鍵琴家許舒堯今天接受中央社專訪時表示，「斐茲威廉琴書」在1610年左右由英國紳士法蘭西斯．崔潗言（Francis Tregian）抄寫，崔潗言因為土地債務糾紛多次進出監獄，前後10年時間裡，他在獄中抄寫了近300首鍵盤作品，為人類留下了英國文藝復興音樂的珍寶。

經過幾個世紀的轉手，手稿在19世紀到了理查．斐茲威廉 （Richard FitzWilliam）手中，成立博物館收藏，因此現今世人稱之為「斐茲威廉琴書 （Fitzwilliam Virginal Book）」。

許舒堯表示，「斐茲威廉琴書」的重要性除了因為有297首樂曲，數量多而完整，再加上這批手稿狀況很好，「留下來的曲子都是17世紀初期大鍵琴音樂發展巔峰，非常難得。」

許舒堯說，這批作品不但有著人聲傳統，還加上了作曲家們根據樂器本身的特性，把多聲部以及撥弦樂器特有的效果結合在一起，還有許多英國伊莉莎白女王時期的舞蹈節奏元素，深具歷史價值。

原本念台大化學的許舒堯從小就學習鋼琴，之後因為喜愛大鍵琴的音色與歷史，轉念古樂，她表示對她來說，現代鋼琴甚麼都可以詮釋，「但大鍵琴這個樂器就像是一個訊息的來源，大鍵琴的構造、形制，可以告訴我除了樂譜之外，我可以如何詮釋巴洛克音樂，我對樂器學很有興趣，這讓我很著迷。」

許舒堯表示，這次邀請荷蘭籍大鍵琴家彼得－揚．貝爾德 （Pieter-Jan Belder） 來台演出，主要因為他錄過「斐茲威廉琴書」全集，非常權威，「我也希望透過他在台灣的演奏，讓全世界知道台灣也有大鍵琴音樂正在生根與發表。」許舒堯希望透過音樂節演出，讓大鍵琴音樂被更多人接受與欣賞。

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目前1月12日將由許舒堯主講What is a virginal？「鍵盤樂器大觀園」；1月13日由陳瑋若演出講座音樂會「斐茲威廉中的流行歌曲」。

1月14日則是一整天馬拉松演出，共有4個場次，包括許舒堯、蔡家璇及彼得－揚．貝爾德的3場獨奏會，台中古典音樂電台吳家恆也將有現場訪談。音樂節將動用4台仿古鍵盤樂器，讓觀眾可以同時體驗不同樂器的音色，地點在台灣大學藝文中心雅頌坊。（編輯：屈享平）1120112