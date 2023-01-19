國家攝影文化中心線上展 看百年前登山打卡照

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國家攝影文化中心推出線上展「百年前的登山打卡」，讓人一窺百年前的台灣山岳及登山活動樣貌。圖為「七星山的雪景」，記錄1932年末大屯火山群降下罕見大雪，圖中角度是由小觀音山拍攝七星山，畫面中央呈現雙峰的大山即七星山塊。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）去登山、攻頂打卡是不少人嗜好，但在智慧型手機尚未流行的年代，登山客們必須背上沉重器材入山記錄眼前風景，國家攝影文化中心推出線上展，讓人一窺百年前的台灣山岳及登山活動樣貌。

國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，典藏品日治時期「臺灣寫真大觀：山岳編」寫真帖，共集結112幅早期台灣山岳林野的歷史影像。為深化典藏影像內容的探究與推廣，委託國立台灣大學地理系副教授洪廣冀及影像研究者李旭彬，推演與查究典藏寫真帖的內容，一探鮮為人知的影像故事。

百年前的山岳攝影，以大型相機拍攝玻璃乾版底片為主，拍攝者背負沉重的器材入山，攀登路徑多沿著相較成熟的路線進行山岳攝影。今昔對照來看，寫真帖取景地點多已成為今日登山友們不可遺漏的打卡標註點。

日治初期的登山活動多以山林資源探勘、調查與開發為目的。自1925年起，台灣總督府開始制定森林計畫事業，但在大規模伐木、後續整齊規格的人工植林等近代林業管理下，原始的自然景觀也逐步消失，如何兼顧林業開發與山林景觀保存，儼然成為當時的重要課題。

1930年代後，日本殖民政府開始進行台灣國家公園的調查、規劃，「臺灣寫真大觀：山岳編」便是在這樣的時代脈絡中誕生。

策展人們以影像內容、照片的放相製作與相本裝幀，從史料探尋其出版成書的意義與價值，並選出44張影像，分為「山岳寫真」、「一路上的風景」、「田野筆記本」等3個子題，集結為「百年前的登山打卡」線上展覽。

策展人洪廣冀表示，線上展覽名稱訂為「百年前的登山打卡」，是為了呼應當代人熱衷打卡的現象；打卡者無不盡其所能地發揮巧思與創意以引發關注，在「臺灣寫真大觀：山岳編」中也隨處可見這種巧思與創意。

洪廣冀表示，閱覽者可看到台灣的名山勝景，例如玉山、大霸尖山、奇萊連峰、合歡山等，以及眺望這些名山的標準角度；也可以欣賞到一些在台灣較少為人提及的山岳、高山雪景、冰封瀑布等地點，還有「由下而上仰望」這種深具實驗性的攝影視角。

「百年前的登山打卡」線上展覽（網址：https://reurl.cc/GXqqjD）即日起可供欣賞。（編輯：陳政偉）1120119