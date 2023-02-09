蔡博丞舞作The Cell入選舞蹈影展 林肯中心播映

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台灣編舞家蔡博丞攜手新銳攝影師何孟學拍攝舞蹈影像The Cell傳出捷報，入選第51屆「鏡頭上的舞蹈影展」，將在紐約林肯中心電影院於當地時間11日放映。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月9日

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）從35個國家、290多部作品中脫穎而出，台灣編舞家蔡博丞攜手新銳攝影師何孟學拍攝舞蹈影像The Cell傳出捷報，入選第51屆「鏡頭上的舞蹈影展」，將在紐約林肯中心電影院於當地時間11日放映。

蔡博丞今天在文化部發布的新聞資料中表示，「即便沒有實體的演出，我們也能透過螢幕讓更多人看見舞蹈的美麗之處。」

「鏡頭上的舞蹈影展」（Dance on Camera Festival）由紐約舞蹈電影協會（Dance Films Association）及林肯中心電影協會（Film at Lincoln Center）共同主辦，是全球歷史最為悠久的舞蹈影展。

這次入選的台灣作品The Cell原是丞舞製作團隊藝術總監蔡博丞2022年推出的第五號長篇作品，發表的時間碰上疫情，全球藝文演出全面停擺；然而在「藝FUN線上舞台計畫2.0」支持下，將舞蹈作品轉化成影像創作，透過作品反映在疫情肆虐低靡之際，人與人的疏離更加明顯，也受到舞蹈影展肯定。

蔡博丞感謝文化部在疫情期間對藝文團隊的支持，「微電影初次登場就受到肯定，包括入選柏林、東京、布魯塞爾等各地獨立影展，這給了我們很大的信心來面對後疫情時代的挑戰。」

攝影師何孟學則表示，整個製作過程中，他和蔡博丞一起在電腦前實驗各種畫面及效果，用音效素材拼貼出每個段落的聲響，「這趟一開始不知終點在何處的航程，卻能激發出跳脫自我慣性的創作框架，創造了獨特的影像風格。」

從2020年起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延全球，文化部就因應國內表演團隊受疫情影響情形與需求，推動藝文紓困相關措施，並支持團隊展演形式嘗試數位化、虛實整合。

文化部也與國家表演藝術中心三場館合作推出「藝Fun劇場—精采上線」線上劇院、「藝FUN線上舞台計畫」以及「藝FUN線上舞台計畫2.0」等線上售票演出計畫等，共計補助177團、共177個節目，總計線上觀賞人次逾48萬人次。

文化部表示，這些專案計畫都希望維繫表演藝術產業人才和創作能量不中斷，維持團隊營運量能，提振觀眾進劇場信心，支持表演藝術演出。

「鏡頭上的舞蹈影展」活動將從當地時間2月10日至13日為期4天，入選的30部短片分為13個單元播映，來自台灣的The Cell將與德國Mother Melancholia、英國Transparent共3部短片組成「全球短片」單元（Program 3：Global Shorts），2月11日下午在紐約林肯中心電影院放映。（編輯：陳政偉）1120209