溪口老少共演「雨怪溪落去」 看戲拿手電筒幫打光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣溪口鄉推動地方創生「溪計畫」3年有成，喚回當地居民自信，11、12日傍晚將在溪口舉行2場成果展，由老少共演「雨怪溪落去」野台戲，歡迎鄉親踴躍參與。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣溪口鄉推動地方創生「溪計畫」3年有成，喚回當地居民自信，11、12日傍晚在溪口舉行2場成果展，由老少共演「雨怪溪落去」野台戲，邀民眾看戲一起拿手電筒幫忙打光。

嘉義縣政府綜合規劃處長郭凱迪今天告訴中央社記者，「溪計畫」是嘉義縣社區規畫師團隊與溪口鄉在地社區共同推動的地方創生行動，3年來記錄溪口老街故事、活化溪口舊公所，並帶著孩子尋找人與土地的連結，喚起當地民眾自信，共同創作出「雨怪溪落去」野台戲。

郭凱迪說，「雨怪溪落去」11日下午4時在三疊溪堤防樹林區演出，12日下午6時30分在溪口北極殿前演出，由於沒有專業的燈光設備，要麻煩來看戲的人自備手電筒幫忙打光，請鄉親踴躍參與。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭凱迪指出，「雨怪溪落去」內容以溪口老一輩的口述故事編成，敘述溪口的「溪流」、「節慶」與「雨怪」，由小朋友與長者共同演出，演員年齡最小5歲，最老80多歲，展現3年創生成果。

嘉義縣社區規畫師團隊指出，此次演出的服裝、道具都取自當地的五金行、老布行、店家的回收物及植物等。台灣特有種「諸羅樹蛙」在溪口俗稱「雨怪」，是貫穿整齣戲劇的主角。（編輯：陳仁華）1120209