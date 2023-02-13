台灣導演烏克蘭難民紀錄片 赴瑞典、土耳其參展

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台灣旅美導演潘宣羽拍攝紀錄片「海的另一端」，記錄烏克蘭人在紐約的故事。（潘宣羽提供）中央社記者林育立柏林傳真 112年2月13日

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（中央社記者林育立柏林13日專電）台灣旅美導演潘宣羽拍攝紀錄片「海的另一端」，記錄紐約烏克蘭難民和移民的故事，最近受邀到瑞典和土耳其參展。她表示，身為移民，對烏克蘭的處境很能感同身受。

潘宣羽來自台中，2000年到美國留學時接觸電影，畢業後搬到紐約為社區電視台工作，2016年開始拍攝紀錄片，主要關注在異鄉漂泊的難民、移民和藝術家。

去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，她拿起攝影機記錄紐約的烏克蘭移民和難民，半年後完成全長18分鐘的紀錄短片「海的另一端」（The Other Side of the Sea），受邀在2月6日至12日舉行的瑞典「斯德哥爾摩設計週展」（Stockholm Design Week）放映。

片中主角之一烏克蘭音樂家普里羅德尼（Alex Pryrodny），因為家鄉戰火而焦躁不安。潘宣羽接受中央社記者訪問時表示，紐約是移民的城市，她自己身為移民，彷彿是在拍鄰居家鄉的故事，對烏克蘭人的處境很能感同身受。

這部片還探討烏克蘭的民族意識和追求的價值，片中出現不少烏克蘭人示威的畫面，潘宣羽指出，紐約的烏克蘭人每週都上街示威，目的是提醒世人不要忘記戰爭仍在發生。

「斯德哥爾摩設計週展」6日為受戰爭迫害的烏克蘭婦女舉行活動揭幕儀式時，駐瑞典代表谷瑞生也應邀致詞。他表示，台灣也受到中國的打壓和威脅，因此對烏克蘭處境感同身受，提供烏克蘭人道援助。

「海的另一端」4月還將受邀到土耳其的「伊茲米爾國際難民電影節」（Izmir International Refugee Film Festival ）放映。（編輯：林憬屏）1120213