台版「小王子」音樂劇返鄉 3月首爾初亮相

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓文音樂劇「小王子」中文化後，去年在台灣演出大受好評。今年台版再開巡迴並加入韓國場，3月8日將在首爾忠武藝術中心亮相，成為第一個站上首爾音樂劇市場舞台的台灣劇團。

在台耕耘多年、打響「台韓音樂劇交流第一品牌」的C MUSICAL去年引進韓版音樂劇「小王子」中文化，演出18場吸引超過5000人觀賞，大獲好評；今年將帶著中文版小王子「回家鄉」，與版權方HJ CULTURE合作，盼讓韓國觀眾及在韓台灣觀眾感受台灣劇場的熱情與實力。

C MUSICAL藝術總監張芯慈向中央社表示，這次在首爾演出將搭配韓文字幕，希望讓韓國觀眾無障礙地感受到台灣劇團在文化民情及表現手法上與韓版的不同感覺，也藉此機會提升台灣音樂劇在韓國能見度，讓台灣原創作品未來也有機會到首爾演出。

韓國是世界第三大音樂劇市場，每年都有大量音樂劇作品推出，觀看音樂劇、舞台劇對韓國民眾而言也是相當普遍的休閒藝文活動。

這次演出的音樂劇「小王子」改編自法國文豪聖修伯里的同名著作，全劇僅有3名演員，分別飾演聖修伯里、小王子與「我」，透過3人交錯對話重現小王子書中氛圍，韓版在2018年首次演出後深受大眾喜愛，繼2019、2021年登場後，時隔2年重回舞台，其中也包括唯一一場台版「小王子」演出。

台版「小王子」將在3月8日晚間8時於首爾忠武藝術中心Black中劇場與觀眾見面，由台灣實力派音樂劇演員陳品伶、黃浩詠、李梓揚領銜主演，帶來不亞於韓版演出的品質與魅力。4月起也將陸續在台北、高雄、台中演出。（編輯：張芷瑄）1120215