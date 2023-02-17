台南知名二手書店墨林3/13熄燈 書迷惋惜

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（中央社記者張榮祥台南17日電）炎熱的午後，偶見長髮時尚學生、衣著隨興老人，走進成功大學光復校區門口斜對面的地下室，室內隱身著台南著名二手書店「墨林」，令人惋惜的是，這家書店只營業到3月13日。

提起「墨林」，台南二手書迷無不知曉，這家二手書店已開張近18年，店內藏書豐富，還有早期原版及盜版錄音帶、黑膠等，非常多元，未料臉書（facebook）專頁今年1月突然宣布3月13日結束營業，開始出清，引來許多書迷留言直呼「好可惜」。

「墨林」負責人蔡漢忠，在二手書迷眼中，被視為台南二手書店經營的代表性人物之一，他在台南最多同時擁有全台首學孔廟對面的「草祭」、台南大學側門旁的「城南舊肆」、及成大的「墨林」等3家二手書店，全在台南文教區及鬧區。

一名二手書迷告訴中央社記者，蔡漢忠手下3間二手書店，市場有區隔，經營型態不一，各有特色，可惜的是，近5年內「草祭」轉手改為青年旅宿，「城南舊肆」易主，如今連「墨林」也將消失。

另有一名對二手書情有獨鍾的書迷說，數位電子時代，不少二手書店都在苦撐，只為貫徹心中理想，但大環境畢竟不容易，現代人連新書購買都興致缺缺，何況二手書，實體書店一間間收攤，以現況來說，獨立書店可能比較受歡迎。

在「墨林」公布結束營業2個月間，許多人走進店內挑書，但1樓招牌已拆除，只剩「結束出清」、「結束營業」的色紙貼在入口牆邊及樓梯轉角處，1名挑書的女書迷說，她來做最後的巡禮。

面對媒體採訪，蔡漢忠未露面受訪，僅傳簡訊告知：「謝謝關心，採訪有所不便，失禮」。「墨林」店員一如往常上班、整書及結帳，她們也很低調地說，不清楚老闆結束營業的動機。

綜觀「墨林」店內，許多書架都已清空，購書客人和過往一樣，挑書結帳後離開，有點感傷，卻不失書店應有的寧靜，「結束出清」後默默地消失無蹤。（編輯：謝雅竹）1120217

台南二手書店「墨林」日前宣布3月13日結束營業，許多書迷趕往挑書，店內不少書架已清空。中央社記者張榮祥台南攝 112年2月17日