我們與疫的距離 記錄台北抗疫千日漂亮身影

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）世紀病毒COVID-19橫掃全球，人類共同走過抗疫年代，台北市站在前線抗議的醫護、志願者、民眾也不例外，新書「我們與疫的距離：抗COVID-19臺北群像」記錄他們的漂亮身影。

新書發表會今天在台北剝皮寮歷史街區演藝廳舉行，活動由醫聲室內樂團的悠揚樂聲揭開序幕，包括台北市文化局長蔡詩萍、台北市立文獻館館長詹素貞、台灣醫學史專家張秀蓉、中央社董事長劉克襄、中央社副社長曾嬿卿，還有在疫情期間擔任台北市防疫計程車總調度的林宜蓁、人生百味共同創辦人巫彥德等書中主角均出席。

蔡詩萍致詞時表示，疫情既近且遠，當它遠的時候你沒有感覺，當它很近時，有些展現了人性光輝的一面，幫助大家度過難關，歷史有它陰影的一面，人性卻用光明彌補這陰暗的一面，希望這3年來走過的路，大家都不會忘記。

劉克襄表示，這次負責採訪的記者曾跟他分享，其中一位警消人員受訪到一半便婉拒採訪，因為要去執行任務，「同仁說，那個離去的身影，好帥」。劉克襄指出，自己的兒子也是義消人員，一次難得聚餐吃飯，卻因大肚山失火，飯吃到一半轉身就走，兒子那樣的身影是最漂亮的身影。「我們與疫的距離」這本書同樣記錄了抗疫1000多天的許多漂亮身影。

「我們與疫的距離」由台北市文獻館策畫，中央通訊社執行，深度採訪18名抗疫最前線人員，為長達1000天的實戰進行記錄。

內容包括「輯一：百年抗疫」，由中研院台史所副研究員顧雅文、長庚大學人文及社會醫學科教授張淑卿、中央社資訊中心主任編輯蔡素蓉、中研院生醫所兼任研究員何美鄉等4名專家學者接力撰文，勾勒台灣百年抗疫歷史。

「輯二：疫誌」採訪18位抗疫期間的相關人士，記錄個人面對疫情的真實回憶，從而建構百年大疫的集體記憶，包括鑽石公主號乘客麥家碩現身說法、返台留學生走過染疫汙名、一家12人確診的心路歷程、被視為疫情破口的萬華人心聲、調度防疫計程車司機無怨無悔、陪伴街友度過歧視並共同抗疫的熱血青年等案例。

「輯三：記疫影像」，蒐集精選超過120張照片，為全球抗疫留下台灣視角的重要紀錄與觀察，包括邊境嚴守、包機接助旅外國人、紓解口罩荒、中職領先全球開打、三級警戒萬人空巷、無法考的會考及無法擁抱的畢業典禮等歷史畫面。

「我們與疫的距離：抗COVID-19臺北群像」可洽台北市立文獻館、國家書店松江門市、國家網路書店、五南文化廣場、弘雅三民書局、南天書局、臺灣的店、樂學書局、臺灣學生書局購買。（編輯：李亨山）1120218