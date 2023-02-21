「春天佇佗位」變音樂劇 登文總城南有意思首演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台語兒童歌謠「春天佇佗位」傳唱17年，除延伸為繪本，也將在文總推出的「城南有意思」系列活動「城南玩玩劇」中，迎來成為親子音樂劇的里程碑，並於4月首演。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北21日電）今天是國際母語日，台語兒童歌謠「春天佇佗位」迎來延伸為親子音樂劇的里程碑，文總表示，「春天佇佗位」舞台劇4月將在邁入6週年的「城南有意思」活動首演。

中華文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，上一代留下「天黑黑」、「西北雨」、「點仔膠」等經典，「春天佇佗位」在2006年誕生，彌補台灣囡仔歌的世代斷層，成為陪伴2000年世代長大的新經典，盼「春天佇佗位」舞台劇陪伴孩子使用多元的語言，唱出屬於台灣囡仔的歌。

李厚慶表示，許多童謠流傳已久，是親子的共同記憶，文總曾搭配兒童節假期在「城南有意思」活動期間舉辦童謠特展，聽到「春天佇佗位」延伸出繪本，還將製作成親子音樂劇，他便邀請詞曲創作人黃靜雅、編曲人謝漢揚與朱約信等人一同合作，改編專輯中的10首歌曲，推出親子音樂劇，並在「城南有意思」活動中首演。

李厚慶認為，母語傳承很重要，母語是根，也是世代之間的橋梁，兒歌簡單、琅琅上口，能讓新世代自然學習，是小朋友們認識世界的途徑之一。

「春天佇佗位」台語音樂劇將在4月1日至2日於國立台灣藝術教育館南海劇場演出。（編輯：張雅淨）1120221