陳普攜手花藝師共創裝置作品 讓蘭花「野」很美

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝術家陳普（圖）與花藝師古文旻合作的花藝裝置作品，不同於常見的紫色蝴蝶蘭，可見多種以漸層黃色為基底色的蘭花，陳普表示，希望能打破外界對蘭花的既定印象。中央社記者王寶兒攝 112年2月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北22日電）不只有高貴姿態，藝術家陳普與花藝師古文旻合作花藝裝置作品，讓蘭花也能綻放野生活力，即起於台北101辦公大樓展出；3月登場的2023台灣國際蘭展，也可見陳普打造的吉祥物「Orchid獸」。

陳普創作媒材橫跨影像、平面設計、裝置，曾於荷蘭、法國等地展出「黑青」（Black and Blue Cosmos）系列作品，也曾為歌手張惠妹巡迴演唱會打造NFT聯名藝術創作。

此次受社團法人台灣蘭花產銷發展協會邀請，陳普呼應2023台灣國際蘭展主題「蘭花魔鏡－看見，新起點」，結合蘭花與恐龍發想創作，作品包含即日起先於台北101辦公大樓1樓展出的花藝裝置作品、充氣吉祥物「Orchid獸」（Orchidsaur）、影像短片外，還有2023台灣國際蘭展將展出長度達19米、高達12米的Orchid獸。

陳普今天接受中央社記者訪問表示，「Orchid獸」取名源自蘭花與恐龍的學名，從白堊紀時期共生的故事出發，將兩者結合起來，以恐龍圖像為主，想像出擁有植物的角、8隻腳的角色，「8隻腳是呼應蘭花多根的附生特性，蘭花的根是往外擴張的，只要能攀附就可以生長。」

陳普與古文旻合作的花藝裝置作品，則打造如漂浮的野生叢林，不同於常見紫色蝴蝶蘭，可見多種以漸層黃色為基底色的蘭花。陳普說，過去人們對蘭花的印象多會停留在一盆盆的盆栽中，但蘭花物種很多，生命力旺盛，因此刻意採用不常見的蘭花品種，呈現野生生長狀態，希望能打破外界對蘭花的既定印象。

陳普與古文旻合作花藝裝置作品及陳普作品「Orchid 獸」，即起於台北101辦公大樓1樓展出至3月5日。（編輯：陳仁華）1120222