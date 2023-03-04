葡萄牙藝術家費雷拉個展 以畫回顧疫後世界

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（中央社記者王寶兒台北4日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，世界還能和以前一樣嗎？葡萄牙藝術家費雷拉首檔亞洲個展「戶外-獻給後疫情世界的繪畫」今天開幕，以繪畫思考疫情對世界的影響。

魯伊．米蓋爾．萊陶．費雷拉（Rui Miguel Leitão Ferreira）在1977年生於葡萄牙首都里斯本。他在2005年於里斯本大學藝術學院取得藝術學士學位，而後在2012年完成倫敦大學金匠學院藝術碩士課程。

費雷拉目前在里斯本和維也納兩地工作，並曾於貝拉多收藏博物館、布里托．德．曼努埃爾藝術中心、里斯本111畫廊等歐洲美術館或畫廊舉行個展。創作特色上，他透過最基本的點、線2種幾何元素，密集而重複的刮抹、上漆、覆蓋、重疊，呈現強烈視覺效果。

安卓藝術發布新聞稿表示，費雷拉有與生俱來的表達慾望和打破成規的衝動。他從小就會敏銳觀察生活中一切的獨特元素，例如電子舞曲的節奏，老式電子遊戲中與現實截然不同的色調等等，都被他轉化為作品中鮮豔的色塊與凌厲的筆觸。

而在此次「戶外-獻給後疫情世界的繪畫」個展中，將展出費雷拉最新創作的30餘幅繪畫作品。安卓藝術表示，當2020年因COVID-19疫情讓整個世界停擺時，費雷拉切身感受到種種限制行動的規定對生活的影響。

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例如社交聚集被禁止、費雷拉多次被強制留在工作室等經驗，安卓藝術表示，這種忽然遠離社會的距離感，引起費雷拉深深的疏離感，同時刺激他的創作慾望，個展展出作品凝聚他面對生活劇烈變化時的種種思緒與內省，以及對不復存在的世界的浪漫想像。

「戶外-獻給後疫情世界的繪畫」魯伊．米蓋爾．萊陶．費雷拉個展今天起於台北安卓藝術展出至4月14日。（編輯：陳政偉）1120304