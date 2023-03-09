台版「小王子」首爾亮相 展現台灣音樂劇團實力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓文音樂劇「小王子」去年中文化在台灣演出後，今年首次到韓國首爾演出，展現台灣劇團與韓版不同的感性與說故事能力，希望進一步在韓國推廣台灣音樂劇團與原創作品。

去年引進韓版音樂劇「小王子」中文化的C MUSICAL今年重新啟動巡迴，與版權方HJ CULTURE合作的唯一一場韓國演出8日在首爾忠武藝術中心與觀眾見面。為了這次演出，劇團提前一週飛抵首爾，參與韓國團隊排演、交流，直呼獲益良多。

C MUSICAL過去其實曾3度應邀至韓國大邱音樂劇節演出，但在韓國正式售票、演出則是第一次。受韓國音樂劇啟蒙、繼而投入音樂劇製作的C MUSICAL藝術總監張芯慈向中央社表示，首爾是韓國音樂劇產業的商業重鎮，「不是那麼容易就能來演出」，透過這次與韓方合作站上舞台，將台版小王子帶回韓國演出意義重大。

張芯慈說，去年進行中文化時，原本希望主創團隊到台灣多參與排演工作，但因COVID-19疫情限制最後只待了2天，這次直接將台灣劇團拉到首爾與韓方合作排練，對所有演員及工作人員而言都收穫豐富。

擔綱首爾場演出的3名演員也在短短的彩排期間展現絕佳適應力及專業能力，飾演「聖修伯里」的黃浩詠透露，首爾場舞台與台灣場舞台非常不同，走位跟面向都必須調整，以照顧到各個方向的觀眾。

黃浩詠說，中文化的韓國音樂劇重新回到韓國演出，對當地台灣人與韓國人而言應該都是非常難得的機會，「以後不知道還會不會有這樣的機會」。

飾演「我」的陳品伶則說，台灣演員帶來的能量跟流動，與韓國演員的差別，也是一大看點，藉由這次機會「韓國觀眾不必飛到台灣也能看到」。

談起台版與韓版小王子的不同之處，飾演「小王子」的李梓揚認為是劇中表現的速度感，「從聽覺上會覺得很快」，黃浩詠則開玩笑說，「所以要來看台灣版的，多5分鐘比較划算」。

將在台灣場飾演聖修伯里的鍾政均則指出，台灣跟韓國演員在表演、歌唱等表達方式都不太一樣，「韓國人可能比較壯碩一點、台灣人可能比較溫柔一點」，如果有機會2個版本都看，即使劇本內容相同，應該也能感受到情感傳達方式的不同。

今年度的台版小王子巡迴將自4月起陸續於台北、高雄、台中登場，由陳品伶、張擎佳、黃浩詠、鍾政均、廖允杰、李梓揚、林品翰、徐浩忠等多名演員輪番上陣，黃浩詠也在訪談中預告將帶來與去年截然不同的全新演出。（編輯：張芷瑄）1120309