更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

台版「小王子」首爾亮相 展現台灣音樂劇團實力

2023/3/9 09:24（3/9 16:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台版音樂劇「小王子」8日首次在韓國首爾演出。（C MUSICAL提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 112年3月9日
台版音樂劇「小王子」8日首次在韓國首爾演出。（C MUSICAL提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 112年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓文音樂劇「小王子」去年中文化在台灣演出後，今年首次到韓國首爾演出，展現台灣劇團與韓版不同的感性與說故事能力，希望進一步在韓國推廣台灣音樂劇團與原創作品。

去年引進韓版音樂劇「小王子」中文化的C MUSICAL今年重新啟動巡迴，與版權方HJ CULTURE合作的唯一一場韓國演出8日在首爾忠武藝術中心與觀眾見面。為了這次演出，劇團提前一週飛抵首爾，參與韓國團隊排演、交流，直呼獲益良多。

C MUSICAL過去其實曾3度應邀至韓國大邱音樂劇節演出，但在韓國正式售票、演出則是第一次。受韓國音樂劇啟蒙、繼而投入音樂劇製作的C MUSICAL藝術總監張芯慈向中央社表示，首爾是韓國音樂劇產業的商業重鎮，「不是那麼容易就能來演出」，透過這次與韓方合作站上舞台，將台版小王子帶回韓國演出意義重大。

張芯慈說，去年進行中文化時，原本希望主創團隊到台灣多參與排演工作，但因COVID-19疫情限制最後只待了2天，這次直接將台灣劇團拉到首爾與韓方合作排練，對所有演員及工作人員而言都收穫豐富。

擔綱首爾場演出的3名演員也在短短的彩排期間展現絕佳適應力及專業能力，飾演「聖修伯里」的黃浩詠透露，首爾場舞台與台灣場舞台非常不同，走位跟面向都必須調整，以照顧到各個方向的觀眾。

黃浩詠說，中文化的韓國音樂劇重新回到韓國演出，對當地台灣人與韓國人而言應該都是非常難得的機會，「以後不知道還會不會有這樣的機會」。

飾演「我」的陳品伶則說，台灣演員帶來的能量跟流動，與韓國演員的差別，也是一大看點，藉由這次機會「韓國觀眾不必飛到台灣也能看到」。

談起台版與韓版小王子的不同之處，飾演「小王子」的李梓揚認為是劇中表現的速度感，「從聽覺上會覺得很快」，黃浩詠則開玩笑說，「所以要來看台灣版的，多5分鐘比較划算」。

將在台灣場飾演聖修伯里的鍾政均則指出，台灣跟韓國演員在表演、歌唱等表達方式都不太一樣，「韓國人可能比較壯碩一點、台灣人可能比較溫柔一點」，如果有機會2個版本都看，即使劇本內容相同，應該也能感受到情感傳達方式的不同。

今年度的台版小王子巡迴將自4月起陸續於台北、高雄、台中登場，由陳品伶、張擎佳、黃浩詠、鍾政均、廖允杰、李梓揚、林品翰、徐浩忠等多名演員輪番上陣，黃浩詠也在訪談中預告將帶來與去年截然不同的全新演出。（編輯：張芷瑄）1120309

台版「小王子」音樂劇8日首次在韓國首爾演出。圖為場外演員介紹背板。中央社記者廖禹揚首爾攝 112年3月9日
台版「小王子」音樂劇8日首次在韓國首爾演出。圖為場外演員介紹背板。中央社記者廖禹揚首爾攝 112年3月9日
#小王子
#台版小王子
#韓國
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族