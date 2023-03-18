白色恐怖受難者追思會 家屬盼相關歷史納學校教育

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國家人權博物館18日在白色恐怖景美紀念園區舉行2023年威權統治時期政治受難者追思紀念會，人權會主委陳菊（前左）、文化部長史哲（2排左2）等人出席，眾人持百合花到人權紀念碑前致意，為銘刻於紀念碑上的受難者祈福。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日

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（中央社記者邱祖胤新北18日電）國家人權博物館今天舉行「威權統治時期政治受難者追思紀念會」，受難者家屬代表之一李欣怡表示，期盼白色恐怖歷史能納入學校教育，也希望政府盡量向家屬開放政治檔案。

活動於白色恐怖景美紀念園區舉行，包括國家人權委員會主委陳菊、文化部長史哲、文化部政務次長王時思、國家人權博物館長洪世芳、行政院人權及轉型正義處長賴俊兆、監察委員田秋堇、人權運動者田孟淑、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長陳中統、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東、台灣二二八關懷總會理事長王文宏、台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇及蔡焜霖、陳欽生等約160名政治受難者及家屬出席。

陳菊致詞表示，她代表總統及國家人權委員會首度參加「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」通過後的追思紀念會，意義非凡。她表示，看見許多前輩們垂垂老矣，更深刻體會到關懷永遠不夠，生命損失的痛苦永遠無法補償，「感念前輩們以生命、為家屬們的犧牲奉獻，今日台灣社會才享有多元、民主、寬容、擁抱的價值」。

陳菊期盼不同世代的年輕人理解台灣的民主並非天上掉下來，而是由無數政治受難者犧牲奉獻而來，她相信在總統蔡英文及行政院長陳建仁帶領下，政府會以最快的效率協助前輩們回復權利和名譽，「我們必須向無數正在看著台灣民主發展的前輩致敬，期待讓他們看到台灣的自由民主及對人權的保障，迎來真正的社會公平與正義」。

史哲致詞時表示，歷史在台灣社會不能被框限在過去與上一代，記取教訓也不應侷限為某一群人、某一黨派的工作，「威權的反思、反省必須在當下，守住台灣，悲劇才不致重演」。

史哲表示，文化部及國家人權博物館除加速各項記錄、保存的工作，也會透過各種形式、影像、推廣等，將這段台灣不應該發生但已經歷的過程，讓社會及下一代能夠更加理解、體認及記取，「這是我們對於所有過去前輩的不幸及其破碎的家庭，最重要的責任與工作」。

追思紀念會邀請政治受難者第3代李欣怡，向與會者分享尋找消失家人的心路歷程。身為遭受槍決的受難者李順法孫女，近幾年李欣怡傾聽家族長輩記憶、也一字一句閱讀李順法的檔案及家書，逐漸理解家族的遭遇。

李欣怡表示，期盼白色恐怖歷史能納入學校教育，也希望政府盡量向家屬開放政治檔案，提供家屬追尋過往的蛛絲馬跡，更期許文化部人權館替每名政治受難者種下時空膠囊，將故事代代傳承，前輩們的犧牲奉獻才具有價值。（編輯：陳政偉）1120318

國家人權博物館18日在白色恐怖景美紀念園區舉行2023年威權統治時期政治受難者追思紀念會，人權會主委陳菊（前右）、文化部長史哲（前左）等出席，持百合花繞行人權紀念碑，為政治受難者祈福。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日

國家人權博物館18日在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行2023年威權統治時期政治受難者追思紀念會，白色恐怖政治受難者李順法的孫女李欣怡出席，會中吹奏長笛追悼逝者。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日

國家人權博物館18日在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行2023年威權統治時期政治受難者追思紀念會，政治受難者吳逸民女兒吳文慧出席，於會中演唱歌謠追悼逝者。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日

國家人權博物館18日在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行2023年威權統治時期政治受難者追思紀念會，政治受難者蔡焜霖（右）、陳欽生（左）合唱「千風之歌」追悼逝者。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日

國家人權博物館18日在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行2023年威權統治時期政治受難者追思紀念會，多名政治受難者及家屬出席，會後貴賓們以人手一支象徵人權與自由的鐵砲百合繞行人權紀念碑，為銘刻於紀念碑上的受難者祈福。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日

國家人權博物館18日在白色恐怖景美紀念園區舉行2023年威權統治時期政治受難者追思紀念會，政治受難者王乃信於人權紀念碑上找到自己的名字。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日

國家人權博物館18日在白色恐怖景美紀念園區舉行2023年威權統治時期政治受難者追思紀念會，多名政治受難者及家屬一同出席，在人權紀念碑上尋找他們熟識的名字。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日

2023年威權統治時期政治受難者追思紀念會18日在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行，人權會主委陳菊（中）、文化部長史哲（右）出席，陳菊向政治受難者蔡焜霖（左）致意。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日

為紀念白色恐怖政治受難者，國家人權博物館18日在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉辦追思紀念會，文化部長史哲（圖）出席致詞。中央社記者鄭清元攝 112年3月18日