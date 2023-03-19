優人神鼓「時間之外」前進中東 展現台灣文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

優人神鼓在創辦人劉若瑀（後排左4）帶領下，17、18日以作品「時間之外」受邀在阿曼蘇丹國馬斯喀特皇家歌劇院演出，這也是台灣表演藝術團隊首次在皇家歌劇院演出。（優人神鼓提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）蟄伏近4年，優人神鼓作品「時間之外」受邀17、18日兩天在阿曼蘇丹國馬斯喀特皇家歌劇院藝術季演完2場，深獲好評，這也是台灣表演藝術團隊前進中東展現台灣文化，首次在皇家歌劇院演出。

優人神鼓創辦人劉若瑀表示，希望透過「時間之外」演出不僅與天地共舞，也與自己的生命共舞，跨越種族、語言、信仰、時空與種種藩籬，向阿拉伯民族及國際展現來自東方台灣獨特的文化精神與魅力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

優人神鼓發布新聞稿表示，優人神鼓「時間之外」2011年首演以來就深受國際藝術節喜愛，至今已經受邀在比利時布魯日雙年舞蹈節、法國夏特雷劇院、美國紐約下一波藝術節等演出，以結合武術、擊鼓、神聖舞蹈等元素，運用鏡面地板及投影技術深入禪意，呈現時間、聲響與寂靜之美。

馬斯喀特皇家歌劇院（Royal Opera House Muscat） 是阿曼蘇丹國的重要藝術文化中心，將表演場館與商業購物中心並置，2011年開幕後除了傳統的阿曼舞蹈之外，也有許多國際知名演出包括匈牙利布達佩斯節慶管弦樂團、巴伐利亞廣播交響樂團等國際大團都曾經在這裡演出。（編輯：陳仁華）1120319