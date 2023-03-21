末未之間為主題 台北文創天空創意節徵件開跑

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台北文創天空創意節2023年邁入第7屆，以「末未之間ARE ERA」為徵件主題，即日起開放投稿。圖為2021年活動「突破邊界」組優選作品「一團合樂」，以不插電互動裝置打造直徑4公尺的台式旋轉餐桌。（台北文創基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月21日

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（中央社記者王寶兒台北21日電）身處COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尾聲、後疫情時代開端，台北文創天空創意節以「末未之間ARE ERA」為徵件主題，邀請創作者運用多種媒材開創新設計，即日起開放投稿。

台北文創基金會董事暨執行長劉麗惠透過新聞稿指出，COVID-19疫情改變許多過去習以為常的生活方式，數位科技運用更普遍且廣泛，地理的距離不再成為人際關係的阻礙，人工智慧的出現，連倚靠感性而生的創意設計界也無法置身事外。

劉麗惠表示，創作本身就是不斷突破、挑戰未知，文化創意作為產業升級轉型的引擎，「在當下這個關鍵時刻，需要更多創新設計來帶領開拓未來。本屆徵件主題『末未之間』正好為新銳創作者提供了明確的思考起點。」

台北文創天空創意節今年邁入第7屆，分為「潛力新銳」和「實驗新秀」2組，並邀請業界人士組成評審團，從中各選出1件優選作品，分別提供新台幣120萬、60萬製作費、展出場地等策展資源，再由評審從旁協助優選團隊。

今年5名評審包含豪華朗機工團長暨共同創辦人張耿華、山冶計畫創辦人林怡華、FREES自由設計創辦人馮建彰、境衍設計創辦人林柏陽及劉麗惠組成。馮建彰及林柏陽此次均首度擔任天空創意節評審。

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台北文創天空創意節開辦至今累計參賽作品近1200件，歷年觀展人數累積超過63萬人次。歷屆優選團隊包含2016年獲選的「彡苗空間實驗」，曾以作品「XYZ嬉遊中」獲德國國家設計獎、台灣室內設計大獎、台北設計獎等獎項肯定。

台北文創天空創意節徵件活動即日起至6月20日受理報名，凡具中華民國國籍之個人或經政府核准立案之公司、法人、社團組織、學校系所等，皆可以個人或團體的名義報名參加。（編輯：龍柏安）1120321