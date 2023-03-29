阿美族奇美部落秘境 呼喚志工探索古老狩獵文化內涵

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交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處將舉辦「一起misatalo'an奇美」東海岸部落工作假期，misatalo'an是阿美族語「搭建工寮」的意思，參與的志工們將在族人的帶領下，了解奇美部落傳承獵人文化的核心精神，一起上山學習山林知識。（東部海岸國家風景區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月29日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮奇美部落是海岸山脈裡的阿美族古老部落，自古仰賴山與秀姑巒溪自然資源生活，擁有豐富山林知識與生活智慧，東管處舉辦「一起misatalo'an奇美」工作假期，號召志工們體驗遊客難達的秘境。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天發布訊息表示，將於5月舉辦「一起misatalo'an奇美」東海岸部落工作假期，以部落獵人文化體驗為核心，邀請志工入住部落，和族人一同參與山林工項任務，而部落也將熱情接待所有志工們，活動今天起開放報名，歡迎熱愛東海岸及部落文化的志工夥伴報名參加。

花蓮瑞穗鄉的奇美部落是隱蔽於海岸山脈裡的阿美族古老部落，長年生活於此的族人，擁有豐富的山林知識與生活智慧，其中的獵人文化更是部落生活中不可分割的一環。

過去一名優秀的部落獵人，不僅要能理解動物的習性、設置不同型態的陷阱，也要能熟悉山林知識、遵守狩獵禁忌；儘管隨著時代政策的流轉，不再需要入山狩獵，但珍貴的獵人知識與文化，將藉由此次部落工作假期，帶領志工們深入感受部落狩獵文化的深刻內涵。

misatalo'an是阿美族語「搭建工寮」的意思，「一起misatalo'an奇美」東海岸部落工作假期，將於5月27至5月29日舉行，參與的志工們將在族人帶領下，了解奇美部落傳承獵人文化的核心精神，一起上山學習山林知識，包含採野菜、製作陷阱、種樹苗等，也跟著族人一同整地、完成獵寮搭建工事、升火野炊，還有精彩的山林獵徑夜觀。

透過親身體驗，感受部落尊敬自然的深刻內涵，同時也能跟著族人深度遊覽部落，像是到秀姑巒溪捕溪蝦、品嚐獨特的部落石頭火鍋等，再跟著部落ina（媽媽）認識草藥，體驗舒緩身心的藥草足浴，感受以大自然為師的純樸部落生活，活動詳情可上官網及臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：陳仁華）1120329