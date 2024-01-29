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紐約公眾劇院主張文化平權 劇院應為人人而存在

2024/1/29 16:35（1/29 17:21 更新）
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衛武營國家藝術文化中心29日舉辦「2024藝術學習推廣國際論壇」，紐約公眾劇院「公眾計畫」總監蘿莉．伍勒蕊（Laurie Woolery）（圖）表示，「文化近用」很重要，劇院應該為每一個人而存在。中央社記者趙靜瑜攝 113年1月29日
衛武營國家藝術文化中心29日舉辦「2024藝術學習推廣國際論壇」，紐約公眾劇院「公眾計畫」總監蘿莉．伍勒蕊（Laurie Woolery）（圖）表示，「文化近用」很重要，劇院應該為每一個人而存在。中央社記者趙靜瑜攝 113年1月29日
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（中央社記者趙靜瑜高雄29日電）劇院究竟應該為誰而存在，紐約公眾劇院「公眾計畫」總監蘿莉．伍勒蕊（Laurie Woolery）說，劇院應該為每一個人而存在，「營運者要去思考，到底有誰還沒有被邀請進來，這是重要的課題。」

衛武營國家藝術文化中心今天舉辦「2024藝術學習推廣國際論壇」，邀請紐約公眾劇院「公眾計畫」總監蘿莉．伍勒蕊以「為大眾，且由大眾參與的劇場」為題發表演說。本身是拉丁裔劇作家、導演和教育家，伍勒蕊表示，「文化近用」很重要，「要讓那些覺得文化是很奢侈的人，也有機會參與劇場。」

伍勒蕊說：「戲劇本來就是公民活動，乃至於民主運動的一部分，因為大家參與，城市文化變得更豐富，這些都超越種族、階級、能力。」她認為，人終究要有歸屬感，「我們用劇院去影響大家，讓大家成為一個城市、一個國家、一個世界。」伍勒蕊也主張「激進式的包容」，確保大家可以公民參與。

伍勒蕊表示，社區是她「永遠的合作者」，「我是第一代拉丁裔，在工人階級環境中長大，我清楚，藝術不能只是為特權階級服務。我成為導演之後，我想確保我為其他人敞開大門，讓他們能夠進來。」

紐約公眾劇院自1954年創立，是美國首批非營利劇院之一，長期肩負劇院作為文化推手的重要使命，認為藝術和文化屬於每個人。公眾劇院培養許多表演者，包括美國女星梅莉史翠普（Meryl Streep）等，都曾在公眾劇院演出過。公眾劇院也支持如音樂劇「漢密爾頓（Hamilton: An American Musical）」的首演與製作。

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伍勒蕊強調，劇場要提供人們真正有參與感的東西，要有創新精神。她也認為「聆聽」很重要，「只要各自謙卑，奇妙的事情就會發生。」伍勒蕊表示，希望讓戲劇這件事，從「商品」重回「人與人之間」的關係，透過戲劇呈現生長地方的面貌，讓大家有所感。

伍勒蕊相信，體驗戲劇可以改變一個人的人生，「這關乎我們如何思考與家人相處，我們如何重新想像我們的生活，因為歸根結底，我們每個人都能創造出最偉大的藝術作品，就是我們的生活。」（編輯：張雅淨）1130129

#梅莉史翠普
#衛武營
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