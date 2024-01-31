台北愛樂少年樂團奏「4分33秒」 挑戰當代音樂

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）台北愛樂少年樂團將舉行年度音樂會「音樂時光機」，這次特色之一將演出前衛作曲大師約翰．凱吉名曲「4分33秒」，全場近百名團員將以靜默但讓人莞爾的方式演繹樂作，一探當代音樂獨特美學。

台北愛樂文教基金會發布新聞稿表示，今年年度音樂會將以「時空貫穿」方式來介紹音樂，透過作曲家、曲目、曲式以及樂器等各個面向，邀請大朋友小朋友一同感受表演藝術的美好。音樂會將由劉柏宏與游家輔擔任指揮，邀約NSO國家交響樂團梁坤豪（小毛叔叔）擔任說書人，演繹古典音樂400年。

指揮劉柏宏表示，多年來一直秉持「藝術向下扎根」精神，透過跨界等不同演出形式，希望大手牽小手一起走進音樂廳。指揮游家輔表示，這場音樂會要用最輕鬆的方式，讓樂迷了解古典音樂，透過小毛叔叔有趣的解說，讓大家愛上古典音樂。

這場音樂會曲目包括莫札特「唐喬凡尼」序曲、海頓「告別」交響曲、理查．史特勞斯「查拉圖斯特拉如是說」序奏、約翰．威廉斯電影「星際大戰」主題曲等；其他曲目還包括韓德爾以「哈利路亞」動機所創作的管風琴獨奏曲「恩典的主」；男高音張殷齊也將與樂團帶來2首經典詠唱調。

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特別的是，今年加入了少見的現代樂作，讓年輕世代接觸當代音樂，令人欣喜。這首美國前衛作曲家約翰．凱吉名曲「4分33秒」，任何樂器都可演奏。根據樂譜顯示，演奏者從頭至尾都不需要奏出一個音，樂迷在樂曲演出期間聽見的各種聲響，都是音樂的內容。

2024台北愛樂少年樂團定期音樂會「音樂時光機」將於2月4日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳政偉）1130131