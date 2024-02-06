東勢客家園區展出藍染新藝術 立體圓柱突破平面圖騰

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市東勢客家文化園區舉辦「篳路藍縷 客家藍染新藝術創作展」，展示藍染技法，作品突破過往平面圖騰表現，以多組立體圓柱隨風轉動而有不同樣貌，即日起展至5月26日。

台中市政府客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉行「篳路藍縷 客家藍染新藝術創作展」開幕記者會，邀請曾獲藍染流行創意服飾設計比賽客家花布組特優、韓國天然染色大展等獎項的藍染工藝師劉俊卿，以及以蠟染著稱的謝國鵬策劃特展；即日起展至5月26日。

市府客委會主委江俊龍表示，客家人憑藉著堅毅精神，喜愛開拓與冒險，也熱愛山川綠林，而「藍」在客家傳統工藝中，更代表著沉靜與自在，其中客家藍衫與大襠褲就是藍染最佳展現。

特展運用從大自然中萃取的藍染染料，加上縫紮等技法表現出氣勢磅礴的大山大水，體現客家人內心那份無爭的情感，如湛藍絲縷般的深遠流長。

江俊龍表示，藍染展示不僅呈現藍染技法表現，也從文化脈絡去思考藍染的當代意義，作品突破過往平面圖騰表現，以多組立體圓柱隨風轉動而有不同樣貌，獨一無二、各有千秋。

客委會補充，展覽期間搭配工作坊進行工藝推廣，讓民眾近距離接觸藍染工藝，並對客家文化可以有更深體驗與認識。（編輯：陳仁華）1130206