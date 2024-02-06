台藝術家蘇匯宇首部長片 德國跨媒體藝術節登場

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（中央社記者林尚縈柏林6日專電）台灣藝術家蘇匯宇首部電影長片「未來的衝擊-永恆的消逝」受邀於柏林跨媒體藝術節播映。映後蘇匯宇和媒體考古學、芬蘭學者對談，呈現出一場追尋現代與探索未來的集體記憶。

柏林跨媒體藝術節（Transmediale 2024）1988年誕生，歷經超過30年發展，成為全球最具代表性的數位文化藝術節之一。從專注於錄像藝術的展覽，轉變為一個融合媒體理論、科技、文化政治的當代藝術論壇。

「未來的衝擊-永恆的消逝」是此次藝術節亮點之一，其創作靈感來自於未來學家托佛勒（Alvin Toffler）著作的「未來的衝擊」一書。蘇匯宇接受中央社訪問時透露，這本書是他在整理祖父遺物時偶然發現，十分驚訝初次中譯版本發行，是在思想相對不自由的70年代。

隨後蘇匯宇開啟一連串田野調查，並透過他擅長的「補拍」（re-shooting）進行「未來的衝擊」系列創作。2021年間，他決定將系列作品發展成長篇電影，在和製片勘景後，找到了北回歸線紀念碑、恐龍公園、五彩巨龍、廢棄旅館等看似不合時宜的大型建築及荒蕪之地。

蘇匯宇說，此部作品展示了許多台灣在冷戰時期的建築物，反映當時台灣社會急速現代化的影響，並透過「補拍」技巧訪問這些場景，更將建築物與自身閱讀「未來的衝擊」一書的記憶連結，創造出跨越時空對話，呈現過去對未來的想像，也有當下對過往想像的再詮釋。

這樣對過往的書籍、影像、文化媒介的重新審視與詮釋，是媒體考古學、芬蘭學者帕里卡（Jussi Parikka）深耕的主題，在映後座談會上，帕里卡認為「未來的衝擊-永恆的消逝」巧妙結合個人與台灣集體記憶，呈現一個關於時間、記憶與身分認同的複雜故事，還探討AI、頭部移植手術等科技發展對人類影響。

另一方面，帕里卡也對蘇匯宇如何透過錄像藝術探索記憶、歷史、建築、身體政治及流行文化等層面，感到好奇與讚賞。蘇匯宇說，這部作品旨在「修復我們的記憶或我們的敘事」，這樣的創作方法讓帕里卡很有共鳴。

不少觀眾映後問答對於台灣在地緣政治的角色十分有興趣，因此台灣人如何與世界談論、溝通政治，也成為蘇匯宇目前正在籌拍的長篇政治喜劇作品的核心主題，他 興奮地表示，「電影中將會出現超多地獄哏喔」，要大家拭目以待。（編輯：張芷瑄）1130206

台灣藝術家蘇匯宇認為，嘉義北回歸線太陽館像是一座巨大的太空飛船，著名紐西蘭籍台灣跨性別表演者Popcorn飾演一名生活在未來或夢境中角色。（蘇匯宇提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 113年2月6日